Времен связующая нить

Февраль богат знаменательными событиями. Это и День памяти воинов-интернационалистов, и День защитника Отечества. Именно в свете знаменательных дат в Слободзейском районе проводятся интересные мероприятия.

Сотрудники районного музейного объединения в Слободзее, Карагаше, Коротном, Кицканах, Незавертайловке организовали недели-посвящения воинам-интернационалистам, ветеранам всех военных конфликтов, защитникам Приднестровья с увлекательными тематическими фотовыставками «Афганистан – наша память», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Приднестровья сыны». Подаренные жителями фото, экспонаты, письма свидетелей той эпохи – яркое дополнение к повествованию экскурсоводов.

По словам директора районного музейного объединения Виктории Чебан, старшеклассники с интересом слушают рассказы о легендарном прошлом нашего края. В последнее время сотрудников музея в проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодёжи активно поддерживают общественные движения – союз ветеранов Афганистана, республиканская общественная организация «Приднестровское общество дружбы с Кубой», общество ветеранов войны и труда, союз защитников ПМР, Слободзейское Черноморское казачество. Благодаря общим стараниям за последние годы собран разнообразный богатый фонд.

Тщательно оберегаемыми фотодокументами и видеоинформацией специалисты музеев щедро делятся с педагогами при проведении школьных тематических вечеров, уроков памяти и мужества, в которых всегда принимают участие представители ветеранских организаций.

К примеру, в канун Дня защитника Отечества в музее города Слободзеи прошла очередная встреча учащихся СОШ №1 с воином-интернационалистом, председателем РОО «ПОДК» А. Пушкаревым и военным комиссаром Слободзейского района, майором С. Александровым. Гости с увлечением рассказали ребятам об особенностях воинской службы, о великом долге перед Родиной, проводили параллели между прошлым, настоящим и будущим. Вместе вспоминали имена, которыми гордятся земляки: полные кавалеры Орденов Славы слободзеец П.Емельянов, житель села Карагаш А. Чичик, Герой Советского Союза из села Коротное С. Болгарин. Ветеранов Великой Отечественной войны давно нет в живых. Но музейные хранители свято чтут память героев, по крупицам продолжают собирать значимые фрагменты истории. На вопрос: «Для чего нам вспоминать эти далёкие страницы ушедших лет?» – вдруг неожиданно, но так замечательно ответила одна из старшеклассниц: «Чтобы никогда не прерывалась ниточка, связывающая воедино времена и поколения. Нам обязательно нужно помнить наших храбрых предков, чтобы правильно и достойно жить дальше. Нас защищали, а значит и мы должны стать для близких защитой и опорой».

Подрастают защитники…

ТАТЬЯНА ДОНЧЕНКО. г. Слободзея.