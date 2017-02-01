Память, как песня

У каждого в семье кто-то носил, носит или готовится носить погоны. Отмечая 23 февраля, мы выражаем уважение героям страны, защитникам Родины во все времена.

В преддверии праздника в Григориополе состоялся районный конкурс патриотической песни «Красная гвоздика». Принимая во внимание военно-патриотическое воспитание молодого поколения на лучших образцах музыкально-поэтического творчества, их гражданскую ответственность и любовь к Родине, идею проведения конкурса поддержали государственная администрация района и города, Григориопольский союз защитников Приднестровья «Центр», союз ветеранов войны в Афганистане, Григориопольский казачий округ ЧКВ.

В районном Дворце культуры и спорта собрались вокалисты – исполнители и авторы патриотических песен, вокально-инструментальные ансамбли и самодеятельные творческие коллективы учреждений культуры, образования из всех населенных пунктов Григориопольского района. В день конкурса прозвучали разные по жанру и содержанию композиции. Песни, которые звучали, звучат и будут звучать. Песни, которые трогали душу когда-то и которые будут волновать её, сколько бы лет ни прошло с момента их создания.

Оценивало исполнительское мастерство артистов жюри под председательством начальника Григориопольского районного управления культуры Людмилы Погореловой.

По итогам проведения песенного поединка дипломы I степени были вручены: в номинации «Солисты» – участнице художественной самодеятельности Александре Толстых (ДК посёлка Глиное); в номинации «Ансамбли» – народному вокальному коллективу «ЭрСеВит» (Григориопольский ГДК); в номинации «Дуэты» – Наталье Нужиной и Марии Фрунза (учащиеся МОУ «Григориопольская ОСШ № 2 имени А. Стоева с лицейскими классами»); в номинации «Авторская песня» – руководителю народной вокальной группы «Вдохновение» Ирине Саютиной. Обладателем Гран-при районного конкурса патриотической песни «Красная гвоздика» стал участник художественной самодеятельности Борис Факира (Дом культуры села Малаешты).

По завершении торжественной церемонии награждения конкурсантов состоялся концерт, посвящённый защитникам Отечества.

АЛЛА МАСЛОВА. г. Григориополь.