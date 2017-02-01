На страже здоровья, или ёмко и интересно!

В Тираспольском техникуме коммерции состоялось очередное заседание республиканского методического объединения преподавателей химии, биологии, географии и основ безопасности жизнедеятельности организаций среднего профессионального образования.

Члены РМО посетили открытые занятия по химии и ОБЖ, а также мероприятие «Контрольная закупка. Молоко пастеризованное». Студенты техникума – будущие эксперты качества потребительских товаров произвели контрольную закупку молока и провели испытания в химической лаборатории учебного заведения. Согласно проведенным анализам, все образцы молока соответствуют требованиям стандартов.

Затем студенты смогли задать интересующие их вопросы эксперту органа по сертификации АНО «Центр сертификации, метрологии, стандартизации» Елене Гушан и врачу–гастроэнтерологу столичной поликлиники №3 Наталье Донцу. Эксперты отметили высокий уровень знаний студентов, их ораторские способности и любовь к выбранной профессии.

В завершение мероприятия члены РМО обсудили роль, использование и расширение межпредметных связей с целью повышения интереса студентов к химии, биологии, географии, ОБЖ и будущей специальности.

ВИКТОРИЯ ТЕРЕХОВА, руководитель РМО, преподаватель химии Тираспольского техникума коммерции.