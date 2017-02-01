По поручению Президента Российской Федерации в Приднестровье возведены важные социальные объекты: школы, детские сады, больницы…

Перспективы дальнейшего сотрудничества в плане реализации гуманитарных программ обсудили директор АНО «Евразийская интеграция» Александр Аргунов и Президент ПМР Вадим Красносельский.

Руководитель некоммерческой организации рассказал главе Приднестровского государства о процессе строительства средней школы №6 в Рыбнице. В настоящее время в здании школы рабочие приступили к установке окон и монтажу несущих стальных конструкций крыши спортивного зала. Продолжается кладка внешних элементов стен и внутренних перегородок.

Посетив стройплощадку, где возводится здание школы, Александр Аргунов при участии представителя АНО в Приднестровье Николая Морозова провел с руководителями подрядных организаций оперативное совещание, посвященное текущим вопросам строительства и планированию предстоящих работ.

Напомним, что начиная с 2013 года в Приднестровье по линии «Евразийской интеграции» построено и сдано в эксплуатацию 9 объектов, включая учебный корпус медицинского факультета ПГУ, бетонный завод в Тирасполе и противотуберкулезный диспансер в Рыбнице. Идет подготовка к сдаче корпуса химиотерапии в столице ПМР, возводятся педиатрический стационар Центра матери и ребенка в Тирасполе, туббольница в Бендерах и средняя школа в Рыбнице.

По словам Александра Аргунова, для представителей некоммерческой организации главные приоритеты – это экономическая безопасность проектов и качество возводимых объектов, которое заключается в надежности самих зданий и наполняющем их оборудовании, а также соответствие всем современным нормам».

Вадим Красносельский со своей стороны подчеркивает значимость того, что, давая жизнь новым социальным объектам, Россия оказывает поддержку не только своим гражданам, проживающим на территории Приднестровья, но и всем жителям республики, независимо от гражданства.

В ходе недавнего визита в Приднестровье Александр Аргунов также встретился с представителями сферы просвещения и здравоохранения республики, обсудив различные аспекты взаимодействия.

Подготовил НИКОЛАЙ ФЕЧ.