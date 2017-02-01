Достойная профессия – Родину защищать
Уважаемые воины и ветераны Вооруженных сил!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Вы олицетворяете собой стойкость, мужество и верность присяге, вы выбрали достойную профессию – Родину защищать. В Приднестровской Молдавской Республике День защитника Отечества стал всенародным праздником, символизирующим неразрывную связь героев прошлых лет с защитниками, которые ныне стоят на страже безопасности Родины.
23 февраля мы отдаем дань памяти и благодарности подвигам ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, тех, кто с оружием в руках встал на защиту приднестровской государственности в период войны 1992 г. и отстоял право народа на свободу и независимость ценой собственной жизни.
Продолжая славные традиции, приднестровская армия выполняет роль надежного щита государства. Мы по праву гордимся высокой выучкой, профессионализмом и боевой готовностью подразделений всех родов войск Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики.
В этот праздничный день хотел бы особо отметить, что приднестровцы высоко ценят миротворческую миссию России и считают, что присутствие на земле Приднестровья российских солдат является твердой гарантией сохранения мира и стабильности.
Уважаемые воины и ветераны Вооруженных сил! От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой!
Вадим Красносельский, Президент ПМР.
Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Дорогие приднестровцы!
От имени Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики поздравляю с Днем защитника Отечества!
23 февраля – день, символизирующий мужество и доблесть, отвагу и патриотизм.
Каждый представитель сильной половины человечества – это защитник своей страны, своего дома, своей семьи. Смелость, сила духа и готовность к самопожертвованию были и остаются частью главных мужских качеств, способствующих поддержанию мира и спокойствия.
Мы бережно храним память о ратных подвигах отцов и дедов, которые для нас являются образцом истинного патриотизма и верности долгу. Сегодня наши военнослужащие преумножают славные традиции, с честью и достоинством несут службу, надежно защищая интересы республики, мир и безопасность граждан.
Желаю счастья, согласия и благополучия каждой семье, здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы настоящим и будущим защитникам Родины!
Александр Щерба, Председатель Верховного Совета ПМР.
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