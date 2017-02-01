Приднестровская армия на пути реформ

Наша республика – одно из немногих постсоветских государств, где свято чтят традиции Советской Армии. Поэтому несколько лет назад День защитника Отечества получил в Приднестровье статус государственного праздника.

В сентябре прошлого года Вооружённые силы Приднестровской Молдавской Республики отметили четвертьвековой юбилей. За эти годы многое изменилось. Из плохо вооружённых воинских формирований, давших отпор врагу в 1992 году, приднестровская армия превратилась в грозную силу, которая готова в любой момент выполнить поставленные перед ней задачи. Любая армия мира не раз и не два за свою историю подвергалась тем или иным реформам. Время диктовало свои условия. Приднестровские Вооружённые силы не исключение. В настоящее время наша армия находится на пороге новых преобразований.

Приднестровцы уже смогли убедиться, что положения народной программы Вадима Красносельского начали претворяться в жизнь. Это должны признать и скептики, например, автор этого материала. Кроме нововведений в экономической и социальной сферах программа предусматривала некоторые новации и в сфере обороны. Они также начали реализовываться.

В преддверии Дня защитника Отечества министр обороны полковник Олег Обручков дал интервью нашей газете, в котором рассказал о том, какие новшества уже внедряются в Вооружённых силах, а какие стоит ожидать в ближайшее время.

В одном из пунктов народной программы было сказано о переводе приднестровской армии на принцип рабочего дня. В интервью Олег Обручков по этому поводу сказал: «У нас в двух войсковых частях проводится в качестве эксперимента перевод военнослужащих на рабочий день. Суть нововведения заключается в том, что для военнослужащих по призыву, которые не несут службу в нарядах, рабочий день будет начинаться в 8.00, а заканчиваться в 18.00. Вечером военнослужащие отправляются в увольнение. В связи с этим мы считаем, что этот эксперимент продлится до месяца, и к 1 марта мы будем готовы доложить Главнокомандующему о возможности введения такого режима во всех войсковых частях министерства обороны».

При этом глава оборонного ведомства подчеркнул, что переход на принцип рабочего дня позволит более эффективно бороться с неуставными взаимоотношениями между военнослужащими и прочими негативными проявлениями, которые, несмотря на усиление борьбы с ними, имеют место. «Наша задача – исключение негатива в армии, дедовщины, неуставных взаимоотношений, поборов и так далее, – отметил министр обороны. – Во многом вопрос будет решен путем перехода срочной службы на рабочий день. Кроме того, этим занимаются юристы, проводя расследования. Воспитательный отдел постоянно проводит общественные работы, беседы с военнослужащими по призыву. Мы тесно сотрудничаем с военно-следственным управлением Следственного комитета».

Из других новшеств, которые уже реализуются в армии, министр обороны выделил введение в армии новых образцов форменной одежды. «Будут внесены некоторые изменения в форму одежды, – сказал Олег Обручков. – Осуществляется пересмотр договоров по вещевому довольствию военнослужащих в части. Они будут обеспечены практичной, долговечной и удобной военной формой. Например, мы внедряем как один из атрибутов форменной одежды футболку с погонами, что позволит военнослужащим более комфортно выполнять свои обязанности. Замену мы уже начали производить. Молодое пополнение, которое принимает присягу, уже одевается в новую форменную одежду».

Во многих странах имеются армейские спортивные клубы. По каким-то причинам в Приднестровье такового создано не было. Ныне это упущение, по словам министра обороны, устраняется. «По поручению Главнокомандующего Вооруженными силами Вадима Красносельского в министерстве обороны планируется создать спортивный клуб армии по типу общества «Динамо» министерства внутренних дел. Сейчас министерство обороны проводит мероприятия по регистрации спортивного клуба армии. Уже разработан устав, он проходит правовую экспертизу в службе государственной регистрации и нотариата. Деятельностью клуба будет руководить избранный совет», – сказал по этому поводу Олег Обручков.

Учитывая, что интервью нашей газете министр обороны дал в преддверии Дня защитника Отечества, то, пользуясь случаем, он обратился ко всем, кто служит, служил в Вооружённых силах, а также к тем, кому ещё предстоит исполнить эту почётную обязанность гражданина Приднестровья, и, конечно же, к ветеранам.

«В этот праздничный день особые слова благодарности обращены к ветеранам войны и Вооружённых сил, которые вносят большой вклад в повышение авторитета армии и престижа военной службы, чьи доблестные дела служат примером для современного поколения. Желаю ветеранам войны, труда и Вооружённых сил, всем защитникам Приднестровской Молдавской Республики доброго здоровья и благополучия, бодрости и оптимизма, успехов в благородном деле воспитания подрастающего поколения на лучших традициях верного служения Отчизне!» – отметил министр обороны.

Приднестровцам, которые ныне служат в рядах Вооружённых сил ПМР, а также российским воинам, в течение 25 лет оберегающим мир и спокойствие на нашей земле, Олег Обручков пожелал «дальнейших успехов в повышении боевой готовности, совершенствовании профессионализма и воинского мастерства».

КИРИЛЛ НЕФЕДОВ.