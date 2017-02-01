Чтобы дверь открылась, надо постучать в нее

Наша газета подробно освещала ход состоявшегося на прошлой неделе рабочего визита в Москву членов парламентской делегации во главе с Председателем Верховного Совета Александром Щербой.

российской столице парламентарии работали в течение пяти дней. По прилету в Тирасполь они провели пресс-конференцию для местных журналистов, чтобы поделиться с приднестровцами впечатлениями от поездки, подвести итоги визита. Подробный отчет о нем законодатели направили главе государства.

Участниками пресс-конференции стали спикер и вице-спикер парламента Александр Щерба и Галина Антюфеева, главы комитетов Верховного Совета по экономике и предпринимательству Александр Коршунов и Виктор Гузун. Визит депутатов Верховного Совета в Москву стал реализацией договоренностей, которые были достигнуты Президентом Вадимом Красносельским в ходе проведенных ранее в российской столице встреч со Специальным представителем Президента РФ по Приднестровью, вице-премьером российского Правительства Дмитрием Рогозиным.

Поскольку мы подробно освещали ход визита парламентской делегации в Москву, остановимся на его еще не звучавших аспектах. Продолжением совместной работы по совершенствованию российского законодательства о гражданстве станет организация в Госдуме парламентских слушаний на эту важную для каждого приднестровца тему, которые запланированы на 20 марта. Официальные приглашения на них уже получили Президент Вадим Красносельский и спикер парламента Александр Щерба. В Москве им представится очередная возможность защитить интересы приднестровцев, желающих принять гражданство Российской Федерации по так называемой упрощенной схеме. Уже сейчас идет совместная с российскими законодателями разработка поправок в базовый Закон РФ «О гражданстве». По данным, которые озвучил в ходе конференции союза русских общин Приднестровья посол России в Молдове Фарит Мухаметшин, на начало этого года в Приднестровье проживало 213 тыс. российских граждан».

В десятых числах марта нашу республику посетят депутаты Госдумы от партии «Единая Россия», которые в сентябре прошлого года были избраны в состав нижней палаты российского парламента благодаря, в том числе, и голосам приднестровских россиян. Как отметил в ходе брифинга Председатель Верховного Совета Александр Щерба, это 59 тыс. голосов, четверть от общего числа зарубежных россиян, принявших участие в выборах в Госдуму. В Приднестровье они встретятся с избирателями, отчитаются о работе в законодательном органе, проведут приемы граждан по личным вопросам.

Говорили в Москве и о межпарламентском сотрудничестве. И в Верховном Совете, и в Госдуме сформированы депутатские группы по сотрудничеству между двумя законодательными органами. В Тирасполе это сделали зимой прошлого года, в Москве – осенью 2016-го. Российская группа представлена семью депутатами-«единороссами», а также двумя представителями ЛДПР и двумя от «Справедливой России». Кстати, лидер последней – известный российский политик, бывший председатель Совета Федерации Сергей Миронов предложил распространить на Приднестровье действие партийного гуманитарно-образовательного проекта «Русская школа».

н уже реализуется в ДНР и ЛНР. При этом лидер фракции «справедливороссов» выразил желание лично презентовать проект на приднестровской земле ориентировочно в мае текущего года. Речь идет об обучении и педагогов, и учеников в интерактивном формате на основе российских образовательных стандартов и по программам РФ. Благодаря достигнутой в Москве договоренности приднестровские юноши и девушки примут участие во Всемирном форуме молодежи, который в этом году пройдет в Сочи. Нашей республике организаторами будут выделены соответствующие квоты.

На различных площадках представители Верховного Совета обсудили с российскими партнерами вопросы развития региональных связей, использования средств «материнского капитала» на территории Приднестровья, что в какой-то мере тоже можно считать инвестициями в социальную сферу республики, облегчения доступа товаров из Приднестровья на российский рынок, работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. О последнем аспекте, о приднестровском опыте Александр Щерба говорил, выступая в ходе прошедших под эгидой думского комитета по образованию и науке и фонда «Русский мир» парламентских слушаний «Патриотическое воспитание граждан России: «Бессмертный полк».

В Москве и Московской области приднестровским депутатам представилось немало возможностей по изучению российского опыта. К примеру, по реализации программы создания новых рабочих мест. За последние годы в динамично развивающейся Московской области было создано 200 тыс. новых рабочих мест. Задачу по созданию дополнительных 15 тыс. рабочих мест поставил перед органами власти и Президент ПМР Вадим Красносельский.

В ходе состоявшихся в российской столице переговоров представители Приднестровья выражали намерение об участии приднестровских хозяйствующих субъектов в российских тендерных кампаниях по выполнению государственных и муниципальных заказов. Российские специалисты могли быть дать квалифицированный совет и при разработке республиканской и местных программ социально-экономического развития. Приднестровских парламентариев заинтересовал также опыт московских коллег по проведению электронных тендеров для выполнения муниципальных заказов. Этот механизм открыт, прозрачен и понятен. Но главное – он значительно экономит бюджетные средства.

Вывод, который можно сделать из проведенной для журналистов пресс-конференции, заключается в следующем: инициатива в решении насущных проблем приднестровцев должна, прежде всего, исходить от нас самих, россияне же всегда готовы помочь. Чтобы дверь открылась, надо постучать в нее.

Александр ЗАВЕЛЯ.