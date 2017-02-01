Вадим Красносельский встретился с епископом Златоустовским и Саткинским Викентием.

Делегация Златоустовской епархии приехала в Приднестровье накануне Великого поста. По словам архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Саввы, владыка Викентий проведет церковное богослужение в отдельных приходах республики.

Для владыки Викентия визит в Приднестровье имеет особое значение, так как он родился в Бендерах и свое служение начинал в одной из церквей города.

Епископ Викентий отметил интерес к Приднестровью со стороны как прихожан Златоустовской епархии, так и руководства Челябинской области.

Вадим Красносельский подчеркнул, что Приднестровье всегда являлось и остается частью Русского мира. «В этом году исполняется 225 лет со дня подписания мирного договора, по которому Малороссия и Таврия перешли под юрисдикцию Российской Империи. По сути, с этого времени русский солдат находится на приднестровской земле. Приднестровье всегда было перекрестком западного и восточного векторов. Главное – мы смогли сохранить нашу землю как часть Русского мира и восстановить здесь православие», – сказал Президент ПМР. Он обратил внимание участников встречи, что на момент образования Приднестровья в республике действовало 4 православных прихода, сегодня их – 112.

Напомнил глава государства и о восстановлении в Бендерах Мемориального комплекса. Там захоронены более 5 тысяч воинов, которые последние 200 лет защищали рубежи Российской Империи. Восстановлен и храм Александра Невского.

В ходе общения с делегацией Златоустовской епархии Вадим Красносельский, напомнив, что отношение к православию было разным, подчеркнул, что «Приднестровье живет в дне сегодняшнем, в котором чтят православную веру и мораль».