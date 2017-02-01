С целью развития экономических связей

Некогда Россия была основным торговым партнёром Приднестровья. Например, в 2006 году, до введения Молдовой совместно с Украиной экономической блокады нашей республики, поставки в Россию составляли более 50% всего приднестровского экспорта. Сейчас же, в силу ряда объективных причин, этот показатель всего 7%.

Восстановление в прежних объёмах торговых связей с РФ и развитие экономических отношений с другими странами ЕАЭС, а также с Евросоюзом обсуждалось в понедельник на совещании у Президента, в котором приняли участие руководители Правительства и Верховного Совета Александр Мартынов и Александр Щерба, а также главы ряда министерств и ведомств. С подробным докладом о текущей ситуации с внешнеторговым оборотом Приднестровья выступил министр иностранных дел Виталий Игнатьев. В ходе обсуждения доклада Вадим Красносельский отметил: «Вопросов много, но все решаемо. Надо выработать программу, «дорожную карту», алгоритм действий».

Вопросы экономического взаимодействия с Россией обсуждались и на встрече главы государства с Дмитрием Лоскутовым – помощником вице-премьера РФ и Спецпредставителя Президента России по Приднестровью, в которой также приняли участие Председатель Правительства ПМР Александр Мартынов и и.о. российского торгпреда в Молдове Владислав Дарвай.

Кроме внешнеэкономических вопросов также шла речь и о взаимоотношениях между Тирасполем и Кишинёвом. «Мы стремимся к диалогу с Молдовой. Жители Приднестровской Молдавской Республики и Республики Молдова не должны стать заложниками политических решений», – подчеркнул Вадим Красносельский. При этом он подчеркнул, что Приднестровье готово к поиску компромиссов в решении ряда социально-экономических проблем. «Этого мы ждем и от молдавской стороны», – добавил глава государства.

Также в ходе встречи обсуждались итоги недавнего визита в Москву приднестровской делегации.