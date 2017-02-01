Формату «5+2» исполнилось 15 лет

«Постоянному совещанию по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию», более известному как переговорный формат «5+2», исполнилось 15 лет.

Данная формула «5+2» обозначает две стороны – Приднестровье и Молдову, а также пятерых посредников (Россия, ОБСЕ и Украина) и наблюдателей (ЕС и США). 20 февраля 2002 года в словацкой столице, городе Братиславе, состоялась встреча представителей России, Украины, ОБСЕ и Приднестровья, на которой было принято решение создать «Постоянное совещание…». Молдова присоединилась к этой инициативе в мае того же года, а в сентябре 2005 года в качестве наблюдателей к работе подключились ЕС и США. Согласно принципам и механизмам переговорного процесса, ежегодно должно проводиться не менее шести встреч в формате «5+2». Однако далеко не всегда это требование выдерживалось. Бывали периоды, когда переговоры вообще не проводились. Самый длинный перерыв был в 2006-2011 годах, произошедший по вине молдавской стороны. Примечательно, через несколько дней после демарша молдавской делегации (она без объяснения причин покинула тираспольский офис ОБСЕ, где проходила очередная встреча в формате «5+2») началась экономическая блокада Приднестровья.

Совсем недавно был очередной перерыв в работе «Постоянного совещания…». Длился он около двух лет. Вновь участники переговоров собрались в Берлине 2-3 июня прошлого года. Это на сегодняшний день последний раунд переговоров в формате «5+2». Тогда был подписан протокол, согласно которому стороны брали на себя обязательства в кратчайшие сроки решить ряд насущных вопросов во взаимоотношениях друг с другом. Но Кишинёв под различными надуманными предлогами уклонялся от их решения. Как бы там ни было, в недавно опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике» статье министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев отметил: «Приднестровье исходит из того, что функционал формата «5+2», а также потенциал и опыт его участников могут и должны быть реализованы более эффективно, в том числе через придание диалогу ритмичного, регулярного характера».