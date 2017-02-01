Сила духа и сила воли
Завершилось открытое первенство Рыбницы по кикбоксингу WAKO, в котором приняли участие более 70 спортсменов республики.
В числе участников – победители городских и республиканских чемпионатов по кикбоксингу, а среди представителей руководства федерации, тренеров и судей – чемпионы СССР, победители национальных турниров, обладатели кубка мира.
Участников турнира приветствовал глав Рыбницкой госадминистрации Василий Малай, который пожелал спортивной удачи, красивых поединков.
Более трех часов продолжались соревнования, в которых спортсмены проявили мастерство, самообладание, мужество и боевой азарт.
По их итогам определились победители и призеры как в личном, так и командном первенстве. Первое место в командном зачете поделили между собой команды Тирасполя и Рыбницы, набравшие одинаковое количество очков. На втором месте – команда города Днестровска, на третьем – команда Слободзеи.
Самым красивым признан поединок между Димой Венгером и Андреем Гавриленко. Дима Венгер признан и лучшим спортсменом турнира. Приз за самую красивую технику вручен рыбничанину Евгению Клищевскому.
ДИНА РУДАЯ.
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