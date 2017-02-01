Сила духа и сила воли

Завершилось открытое первенство Рыбницы по кикбоксингу WAKO, в котором приняли участие более 70 спортсменов республики.

В числе участников – победители городских и республиканских чемпионатов по кикбоксингу, а среди представителей руководства федерации, тренеров и судей – чемпионы СССР, победители национальных турниров, обладатели кубка мира.

Участников турнира приветствовал глав Рыбницкой госадминистрации Василий Малай, который пожелал спортивной удачи, красивых поединков.

Более трех часов продолжались соревнования, в которых спортсмены проявили мастерство, самообладание, мужество и боевой азарт.

По их итогам определились победители и призеры как в личном, так и командном первенстве. Первое место в командном зачете поделили между собой команды Тирасполя и Рыбницы, набравшие одинаковое количество очков. На втором месте – команда города Днестровска, на третьем – команда Слободзеи.

Самым красивым признан поединок между Димой Венгером и Андреем Гавриленко. Дима Венгер признан и лучшим спортсменом турнира. Приз за самую красивую технику вручен рыбничанину Евгению Клищевскому.

ДИНА РУДАЯ.