Любите ли вы книги?

Кто сказал, что интернет-источники заменили печатные материалы?! Тираспольский объединенный музей представил очень любопытную экспозицию, доказывающую обратное.

Особенно она придется по душе любителям раритетных документов прошлого. Название этой выставки красноречиво – «Книга – отражение эпохи». На открытие собрались студенты из колледжа имени Гагарина, члены писательской организации столицы, да и просто книголюбы. Здесь действительно было на что посмотреть: 60 экспонатов разделены на три исторические секции. Это издания Российской Империи, СССР, а в итоге – литература периода основания Приднестровья и становления нашей республики.

Позитивный тон экспозиции задали уже на открытии оной. «Мы решили не только освещать даты или какие-то события, но в конце концов начать потихоньку показывать накопленное нами, потому что это книги из библиотек очень разных людей», – рассказала посетителям директор музея Алла Мельничук.

В начале было слово… Самая древняя книга выставки – это псалтырь 1790 года. Другой раритет из архивов (а всего в его фондах хранится почти 12 тысяч изданий) – «Пандекты и Тактикон» византийского монаха Никона Черногорца.

Идем дальше. На следующем стенде сборник не чужого для нашего края Александра Сергеевича Пушкина – его письма (1815-1837) образца 1896 года. Журнальная периодика начала XX столетия тоже представлена очень широко. Здесь десятый номер журнала «Вокруг света» за 1913 год (сравним его с нынешним изданием). Подумать только – старейший журнал России, издаваемый с 1861 года! Тут же литературное приложение журнала «Нива» за 1916 год. Желанным и интересным экспонатом для коллекционеров-букинистов является подшивка журнала «Крокодил» – уже советский период, представленный в музее.

Орфографическая реформа 1917-1918 годов словно дублировала революцию: теперь она наступила уже в лингвистике и букинистике. Из хрестоматийного исчезли буквы «ять», «фита», а также твердый знак из словесных окончаний.

Недремлющий вождь Владимир Ильич учит нас решению вопросов сельского хозяйства в издании «Аграрный вопрос в России к концу XIX века» 1925 года. «Трезвость – норма социалистического образа жизни» – таков был лозунг антиалкогольной кампании 1985 года. Среди экспонатов есть брошюра и на эту тему. Наверняка благопристойные жены покупали эту брошюрку, дабы устыдить своих неспокойных в послерабочее время мужей.

Завершаем путешествие в музей стендом на тему Приднестровья. Книги независимого государства посвящены забастовкам 1989 года, конфликту 1992 года. Рядом стоит известный труд «Жить на нашей земле» первого Президента страны Игоря Смирнова. Еще одна замечательная вещь, отражающая личность на фоне истории, – «Словарь языка Александра Лебедя». Представлены сборники «Литературного Приднестровья», «Красной книги» ПМР и, конечно же, Конституция нашего государства, написанная на 6 языках.

Смогут ли электронные источники информации передать все многообразие форм печатной продукции прошлых лет? И, согласитесь, намного более приятно держать книгу в руках, нежели видеть ее на мониторе. Экспозиция «Книга – отражение эпохи» продлится в музее до 20 марта, так что у вас еще есть время!

НИКИТА МИЛОСЛАВСКИЙ.