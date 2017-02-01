Широко проводили Масленицу

Уже более десяти лет в учреждениях культуры Рыбницы и Рыбницкого района проходит творческий марафон «Культура – душа народа», в рамках которого проводятся прекрасные тематические мероприятия.

Сотрудники Дома культуры села Воронково для участия в марафоне выбрали один из самых ярких и древних праздников – Масленицу, в котором приняли участие сотни жителей села.

Директор Дома культуры Валентина Стеля и руководители творческих кружков Зинаида и Александр Щепятковы постарались привлечь как можно больше участников для праздничного представления. Самое активное участие в подготовке к мероприятию приняла и глава сельской администрации Наталья Руснак.

Духовой оркестр красивыми народными мелодиями возвестил сельчанам о начале праздника, и музыкальные произведения в исполнении оркестра были истинным его украшением до самого окончания.

Творческая группа артистов Дома культуры показала представление, основанное на традициях и обычаях наших предков. Весна и Зима, Масленица и скоморохи, лешие и колдуны, гадалки и кикиморы – каждый из персонажей в исполнении артистов был выразителен и неповторим.

Ведущие Валентина Стеля и Зинаида Щепяткова были заводилами всех конкурсов, чтобы никто не скучал на празднике.

Аплодисментами встретили присутствующие появление Весны и свиты в повозке, запряженной белой лошадью. А Зима приехала в повозке, запряженной вороной лошадью. Победитель каждого конкурса получил подарок – об этом постарались глава сельской администрации Наталья Руснак и местный предприниматель Михаил Дойна.

Во многом именно марафону «Культура – душа народа», который организован рыбницкими специалистами управления культуры, удалось сохранить коллективы Домов культуры и клубных учреждений. Именно им благодарность за преданность избранному: несмотря на экономические и иные сложности, учреждения культуры живут и служат людям. И прошедшее мероприятие – наглядное тому подтверждение.

ДИНА ЛИСТЮГИНА. г. Рыбница.

Горячими блинами, конкурсами, песнями и плясками бендерчане проводили Масленицу.

Праздничные гулянья, посвящённые проводам зимы, широко отметили в микрорайоне Солнечном и парке «Дружбы народов». С размахом и удалью прощались с холодами жители центральной части города.

На площади Освобождения уютно соседствовали аттракционы для детей, уличное кафе и ярмарка-продажа сувениров и различных продуктов – сыров, мёда, попкорн и сладкую вату готовили здесь же. За главным атрибутом праздника – румяными блинами – выстраивались очереди. С грибами, мясом, яблоками, политые шоколадом или карамелью готовил кружевные солнышки повар ресторана «Смак» Артём. Рецепт блинов мастер не раскрыл, но уверял, что сумеет накормить всех. «Из замешанного теста получится 10-12 кг блинов, а в 1 кг – 45-50 штук», – отметил он.

Угощали горожан ароматным чаем из дымящегося самовара, вкуснейшей медовухой и согревающим глинтвейном (изваром). Рецептом горячего пряного вина поделился пасечник Анатолий Порхун: «В вино кладём имбирь, кардамон, гвоздику, мускатный орех, корицу, сухофрукты, апельсин, айву и главный ингредиент – мёд. Получается вкусный и полезный напиток».

На древо желаний каждый повязал цветную ленточку. А поскольку последний день Масленицы приходится на Прощёное воскресенье, то все прощали друг другу обиды. Всем было весело и тепло от улыбок и песен в исполнении творческих коллективов города.

НАДЕЖДА ПИРОГОВА. г. Бендеры.

«Что это за праздник в парке?» – такой вопрос в последний день Масленицы мы услышали от иностранца, туриста из Бельгии.

Конечно, ведь человеку из Русского мира даже и объяснять не придется – что-то внутри так и тянет на народные гулянья, которые из века в век музыкой и веселыми восклицаниями зазывают прохожих присоединиться к всеобщему празднеству. В столице Приднестровья Масленицу провожали в парке «Победа».

В пестрой толпе из родителей с детьми, супругов солидного возраста, молодежи совсем легко потеряться. Так потерялась на празднике и маленькая девочка, однако «папа Олег», которого дружным скопом стали разыскивать, мгновенно нашелся: он застрял в очереди за блинами… Искусство искусством, но кушать хочется всегда! Пройдя многочисленные выставки, где свои картины-зарисовки красот Приднестровья и портретные работы представили, к примеру, учащиеся из школы искусств им. С.В. Рахманинова и художественной школы им. А.Ф. Фойницкого, шумные компании все же направляются к праздничным подворьям. Тут угощают горячими блинами с самыми различными начинками, вкусной выпечкой, можно позволить себе и мититеи или шашлычок.

Увидели мы некоторые подворья местных производителей, о которых лично автор услышал совсем недавно: например, о полуфабрикатах с Ближнего Хутора. Что более всего приятно на русском подворье, так это возможность попробовать товар без покупки оного: почему бы не угоститься медовухой «на пробу»?

Внимание привлекла и выставка оружия. Оказывается, тут представлены не только автоматы и винтовки времен Великой Отечественной, но и средневековые латы, щиты и мечи. Они, конечно, выкованы уже современными умельцами, и любой желающий мог облачиться в воинственные одеяния. На выставках декоративно-прикладного творчества видим разных видов кружки, свистелки, обереги, бусы… Их можно было приобрести и унести с собой частичку весеннего настроения, благо, Масленица в этом году весьма ранняя.

В это же время по парку разгуливали скоморохи, ряженые с баранками, пряниками и конфетами, зазывали и веселили людей, словно принося с собой задорную весну в наши сердца. На сцене столичного парка культуры и отдыха выступали лучшие коллективы Приднестровья.

В то время как одни угощались блинами, а другие глазели на театрализованное представление «Ух ты, Масленица», мы пошли посмотреть на традиционные забавы, где можно было еще и показать свою силу. Тут и там стояли в ожидании силачей гири, можно было проверить сноровку в битве на мешках… Большая толпа собралась вокруг так называемого ледяного столба, на самой верхушке которого висели мешки с подарками. Многие взрослые мужчины пытались вскарабкаться: не столько гостинца ради, сколько ради самоутверждения! Однако пока я наблюдал за этим, залезть на самую вершину сумел только мальчик лет 10-12.

Кульминацией же стало сожжение чучела Масленицы. Не забудем отметить и то, что все аттракционы парка работали для детей бесплатно, о чем загодя жителям сообщила столичная госадминистрация.

Забавно выглядят различные поколения на одном большом гулянии. Вот мимо меня важно проезжает модный парень на гидроскутере. Отцы семейства в самом расцвете сил откушивают яства, а бабушки с дедушками неустанно танцуют под развеселые гармошку и бубен! Вот парадокс же. Но все они пришли в парк культуры и отдыха «Победа» – здесь и стар и млад провожал Масленицу, принесшую в Приднестровье весну.

АНДРЕЙ ПАВЛЕНКО. г. Тирасполь.