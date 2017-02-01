Накануне долгожданного и любимого всеми приднестровцами праздника «Мэрцишор» мы решили узнать в государственной службе по культуре и историческому наследию, какие мероприятия ждут всех нас в эти первые весенние дни.

Мария Кырмыз, начальник службы, рассказала, что интернациональный культурный парад традиционно пройдет с 1 по 10 марта. А примут в нем участие как местные, так и приглашенные артисты.

На первую декаду марта по всей республике, в каждом городе и районе, запланирована грандиозная концертная программа, приуроченная к празднику прихода весны. Не зря о столичном Дворце Республики говорят – «место встречи культурных людей». На сценах, большой и малой, дворца все 10 дней, сколько продлится фестиваль, будут выступать различные коллективы и сольные исполнители самых разнообразных музыкальных жанров. Так, торжественное открытие международного фестиваля искусств «Мэрцишор-2017» состоится 1 марта в Большом зале Дворца Республики в 18.00. Также в этот день в 17.30 для любителей массовых гуляний и музыки на свежем воздухе начнется праздничная программа перед кинотеатром «Тирасполь» «Пусть в сердце оживут мечты с приходом радостной весны».

Концерты на любой вкус ждут приднестровцев. Так, 2 марта на малой сцене Дворца Республики в 18.00 выступит Приднестровский государственный хор с концертом «Родник молдавских традиций». На следующий день на этой же сцене в это же время по сложившейся традиции в рамках фестиваля «Мэрцишор» пройдет выступление государственного квинтета «Либерти». Их «Весенний импровиз» обещает быть действительно неожиданным и по-весеннему задорным. 3 марта в 13.30 в Большом зале Приднестровского театра им. Н.С. Аронецкой будет показана детская сказка «Принц Алладин». Красочный спектакль по мотивам авантюрных сказок «Тысяча и одна ночь» представит государственный молодежный драматический театр «С улицы Роз» в постановке режиссера Даниила Мунтяна. А уже вечером взрослые театралы смогут увидеть постановку этого же гостя нашей столицы – «Хэппи энд». В центре сюжета – история еврейской семьи известного берлинского учёного-физика, живущего в 30-х годах XX века.

А уже 4 марта в 11.00 на сцене Приднестровского театра выступят еще одни наши долгожданные гости, актеры государственного русского драматического театра им. А. П. Чехова с детским мюзиклом «День рождения кота Леопольда». История вечной вражды кошек и мышей завершится примирением, после чего все герои вместе произнесут заветные слова: «Ребята, давайте жить дружно!». Вечером для взрослого зрителя этим театром будет показана комедийная пьеса режиссера Ильи Шаца «Свободная любовь». В этот же день в 13.00 Дворец Республики приглашает любителей музыкально-литературного творчества на международный фестиваль «Авторские мосты «Мэрцишора».

В три часа дня 5 марта, накануне Международного женского дня, по сложившейся прекрасной традиции на главной сцене Тирасполя пройдет концерт «С любовью к женщине», подготовленный оркестром главного штаба вооруженных сил министерства обороны ПМР. А в 17.00 двери городского Дворца культуры распахнутся для всех желающих посетить концерт «Хора примэверий». Здесь соберутся любители творчества заслуженного ансамбля народной музыки и танца «Ватра».

На следующий день в Малом зале Дворца Республики в привычные 6 часов вечера свое мастерство продемонстрирует преподаватель Илья Савельев со студентами Приднестровского государственного института искусств. Их «Метаморфозы», направленные на воспитание хорошего вкуса прежде всего у юного поколения, уже полюбились многим приднестровским меломанам. А 8 марта в три часа дня на большой сцене Дворца пройдет концерт «Музыка любви» государственного симфонического оркестра. В предпоследний день праздничной декады, 9 марта, на главной сцене республики любители творчества танцевального центра «Экспрессия» под руководством Светланы Касьяновой смогут увидеть концерт «Мечтай, люби, танцуй».

Яркий культурно-весенний праздник «Мэрцишор» завершится 10 марта на Большой сцене Дворца Республики грандиозным концертом с участием визитной карточки Приднестровья, государственного ансамбля танца и народной музыки «Виорика», а также народного артиста РМ Николая Чиботаря и лауреата республиканских и международных конкурсов Ионела Истратия. Помимо музыкальных вечеров в каждом районе Приднестровья в рамках «Мэрцишора-2017» запланированы и творческие выставки, которые продлятся в течение всех десяти дней. В том числе в Приднестровском государственном художественном музее в Бендерах пройдут выставки советской живописи, графики XVIII-XIX веков и фарфора из частных коллекций.

Подготовила ТАТЬЯНА АСТАХОВА-СИНХАНИ.