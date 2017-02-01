Школа инновационной журналистики

В главном вузе республики состоялось открытие «Школы инновационной журналистики Sputnik». Данный проект функционирует на базе международного информационного агентства и радио «Sputnik Молдова» при поддержке представительства Россотрудничества в Республике Молдова.

Степан Иорданович Берил, и.о. ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко, в приветственном слове выразил благодарность информационному агентству Sputnik за сотрудничество и выказал большую надежду на совместную плодотворную работу.

Руководитель международного информационного агентства (МИА) Владимир Новосадюк поведал участникам конференции, что Sputnik – это бренд. Он имеет свои «спутники» в 30 странах мира и вещает на 80 языках. Sputnik, несмотря на своё недавнее существование (2 года), входит в тройку самых крупных СМИ в Молдове. «Идея создания этого проекта родилась у нас и была подхвачена в Москве», – делится Новосадюк.

Представители МИА решили поделиться профессиональным опытом и открыть в Тирасполе «Школу инновационной журналистики». Проект предполагает проведение 5 ежемесячных семинаров специалистами из Москвы и Молдовы. Тематическая направленность – особенности работы СМИ в эпоху digital-технологий. Участники, прослушавшие все 5 лекций, получат свидетельство «Школы инновационной журналистики».

Первую лекцию-вебинар «Откуда берутся новости» провел Олег Щедров, руководитель учебных программ МИА «Россия сегодня». Стаж работы Щедрова в журналистике – без малого 30 лет. В разное время работал в информагентстве «Reuters», «Интерфакс», с 2010 года работает в РИА «Новости».

«Инновационная журналистика – это новый взгляд, это другой подход к созданию новостей. Сегодня важнее читателя нет никого», – с таких слов начал своё выступление Олег Иванович. Лектор сравнил пользователя с капризной барышней, которая на любую новость реагирует одним вопросом: «Ну и что?». Пока журналист не даст чёткого ответа на этот вопрос, людям не будет интересно. Другими словами, важен контент (содержание). Пользователь интернет-контента будет заинтересован в том случае, если новость каким-либо образом влияет на его жизнь, задевает его эмоции или содержит информацию «новое о старом». Если контекст подобран в соответствии с этими тремя пунктами, журналиста ждёт успех. Его будут читать. Журналист не должен сухо транслировать события, он должен рассказывать историю.

Ещё несколько десятилетий назад читатель был в разы менее требователен. Современный же пользователь отличается от старого газетного тремя характеристиками: он очень занят – ему нет дела до красоты стиля журналиста; он не лоялен – отбирает лишь остроинтересный материал; он не читает – он сканирует текст. Главная задача интернет-журналиста – установить по тексту смысловые гвозди, которые заставят заострить внимание. Любая лишняя информация мешает. Читатель смотрит только на заголовок и начало статьи. «Поэтому если у вас есть бомба, взорвите её в начале», – шутя советует Щедров.

Завершая лекцию, руководитель учебных программ отметил, что перед журналистом стоят 3 главных задачи: привлечь читателя, удержать его и рассказать ему историю – ответить на все интересующие вопросы. Олег Щедров заверил, что журналист, руководствующийся вышеописанными советами, может рассчитывать на успех или, иначе говоря, на читательскую аудиторию.

Так, в формате телемоста «Тирасполь – Москва» прошла первая лекция в рамках «Школы инновационной журналистики». Активное участие в дискуссиях и большая заинтересованность присутствующих свидетельствуют об успешном старте проекта.

ВЛАДА БАЦАНОВА.