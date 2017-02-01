В ногу со временем

Когда-то наш край считался аграрным, в советские годы в Приднестровье был создан мощный промышленный потенциал, а сегодня, наряду с традиционными видами производства, развиваются новые, в том числе направленные на создание электронного продукта, программного обеспечения.

Новые технологии, разработанные на базе центра инноваций IDC, способны благоприятно повлиять на развитие бизнеса, отразившись на экономике государства в целом. Специалистами центра предложена ультрасовременная система GPS-контроля под названием «IDC-мониторинг».

Напомним, что GPS – это спутниковая система навигации, позволяющая в любом месте Земли (исключая приполярные области), почти при любой погоде, а также в околоземном космическом пространстве определять местоположение и скорость объектов. Соответственно, «IDC-мониторинг» – это программно-аппаратный комплекс на основе GPS и CDMA-технологий, предназначенный для обеспечения контроля за движением автотранспортных средств и действиями водителей.

Как пояснил менеджер центра инноваций Олег Дроворуб, программа позволяет с помощью ноутбука или мобильного телефона в любой момент узнать место, где находится интересующее вас транспортное средство, отследить историю его перемещения, контролировать скорость, пробег, количество остановок в пути, расход топлива, выход из геозон, оперативно получать информацию о возникновении нештатных ситуаций. Геозоны – это заданные маршруты или территории, в пределах которых должен двигаться автомобиль. Если машина нарушит установленные (виртуальные) границы, лицо, осуществляющее мониторинг, немедленно получит сигнал-извещение.

Таким образом, становятся принципиально невозможными перерасход топлива, его хищение, эксплуатация автомобиля не по назначению и не на тех участках. Все эти меры позволяют существенно снизить расходы на топливо и техническое обслуживание транспортного средства. А для частных лиц это ещё и возможность дополнительно обезопасить свое авто от угона, получать информацию о своих близких. Например, знать, на какой скорости ездит сын, недавно окончивший автошколу.

Кроме того, как отметил Олег Дроворуб, «IDC-мониторинг» позволяет оснастить машину «тревожной кнопкой», обезопасив как самого водителя, так и перевозимые им грузы.

Установка специального оборудования не займет много времени. GPS-трекер подключается к бортовой сети и не требует никаких кардинальных изменений в конструкции.

Вся собранная в ходе мониторинга информация остается строго конфиденциальной, доступной лишь самому клиенту.

В настоящее время система контроля уже внедрена и успешно функционирует на ряде предприятий. Как показывает опыт, «IDC-мониторинг» мгновенно оправдывает себя, демонстрируя высокую рентабельность и, в целом, способствуя изменению подхода к эксплуатации вверенных технических средств.

ПЕТР ВАСИН.