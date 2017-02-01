Модернизация правовой базы

Полтора часа работы в канун Дня защитника Отечества – и правовая база республики пополнилась новыми, необходимыми обществу законами.

Остров гостеприимства

В мировом общественном сознании Приднестровье представляется неким островом, ориентированным на Россию «заповедником прошлого», с двух сторон зажатым странами, бредящими евроинтеграцией. Сломать стереотипы, развеять необоснованные мифы, сделать Приднестровье привлекательным как для собственных граждан, так и иностранцев призваны принятые Верховным Советом проекты законов, регулирующих миграционные процессы, процедуры пересечения государственной границы, выписки/прописки. Суть правовых нововведений состоит в их упрощении. Авторы законодательных инициатив, а это депутаты парламентского комитета по законодательству, применили при их разработке комплексный подход. При этом надо отдать им должное: они оперативно выполнили поручение нынешнего Президента Вадима Красносельского еще в ту пору, когда он возглавлял законодательный орган республики.

Весной прошлого года тогдашний спикер отправился по городам и весям Приднестровья для того, чтобы лично узнать, что по-настоящему волнует людей. Были проведены десятки встреч. И на каждой обнажались проблемы, связанные с получением гражданства ПМР, перепропиской, въездом/выездом из республики, регистрацией, миграционным учетом. Все они требовали законодательного регулирования. Действующая на уровне подзаконных нормативных актов система была слишком громоздкой и сложной.

Для кропотливой проработки пакета миграционных законопроектов между их первым и вторым чтениями была создана рабочая группа. Десятки заседаний с участием представителей МВД, МГБ, МИДа, тщательная выверка всех аспектов и нюансов. Но и после принятия законов во втором чтении в ходе пленарного заседания работа над ними не завершена.

Депутаты остались в режиме второго чтения этих важных для общества и государства законопроектов, чтобы подготовить их к принятию в третьем окончательном чтении, что предполагает внесение изменений и дополнений в другие уже действующие законы. Появилась надежда, что законотворческая деятельность в сфере регулирования миграционных процессов позволит укрепить имидж Приднестровья как островка стабильности и гостеприимства, где всегда рады гостям.

О земле в который раз

На прошедшем пленарном заседании депутаты вновь вернулись к обсуждению земельных отношений. Речь идет о модернизации некоторых норм Земельного кодекса и Закона «О плате за землю». Что касается последнего законодательного акта, то внесенные в него изменения уравнивают (в сторону уменьшения) ставки оплаты земельного налога для тех землепользователей, которые обрабатывают земельные наделы сельскохозяйственного назначения в черте населенных пунктов, с теми, кто работает на угодьях за их пределами. Ранее разница была слишком большой. О принятии этой законодательной инициативы, снижении налогового бремени законодателей просили многие аграрии, работающие на административной территории населенных пунктов.

Парламентарии откликнулись на законодательную инициативу Вадима Красносельского о продлении до 20 марта срока, необходимого для перехода землепользователей на оплату фиксированного сельскохозяйственного налога.

Была также поддержана инициатива коллеги по депутатскому корпусу Антона Онуфриенко, который предложил наделить местные Советы народных депутатов различных уровней полномочиями по выделению и изъятию земельных участков в пределах административно-территориальных единиц.

Новое лицо судебной власти

Александр Кийко утвержден Верховным Советом в должности председателя Арбитражного суда. Срок его полномочий составляет шесть лет.Александр Кийко – заслуженный юрист ПМР, известный в Приднестровье адвокат, в течение 17 лет он возглавлял коллегию адвокатов Приднестровья. Несколько недель назад народные избранники удовлетворили заявление о сложении полномочий бывшего главы Арбитражного суда Марии Мельник.

Новый руководитель Арбитражного суда заверил парламентариев, что в судебной работе будет руководствоваться исключительно законом.

Принцип выборности ректора – вновь в правовом поле

Депутаты Верховного Совета по предложению главы государства установили новые требования к выборным должностям ректоров, проректоров, руководителей филиалов институтов, деканов, заведующих кафедрами. Основным критерием кандидатов на их занятие является высокая квалификация. Эти изменения нашли отражение в Трудовом кодексе и Законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».

В чем суть нововведений? Первое – ректоров теперь будут избирать, а не назначать. Во-вторых, как в России, сняты возрастные ограничения для кандидатов на руководство высшими учебными заведениями. В-третьих, соискатели должны быть докторами наук и профессорами. Вместе с тем, эти правовые нормы не могут быть применены к вузам, входящим в министерство обороны и министерство внутренних дел.

После принятия инициированных Президентом в режиме законодательной необходимости сразу в двух чтениях законов парламентарии выразили надежду, что это решение позволит отчасти решить проблему дефицита высококвалифицированных научных кадров.

Стоп – коррупция!

Притом что коррупция у нас есть, законодательной базы для борьбы с этим явлением пока нет. Но скоро будет. В конце прошлого года Верховный Совет в первом чтении принял пакет антикоррупционных законов. Кроме установления понятийного аппарата, в нем нашли отражение механизмы противодействия коррупции. К ним относятся обязанность чиновников предоставлять сведения о собственных доходах и доходах/расходах членов семьи, имеющемся имуществе. Анализировать соответствие доходов и расходов призваны правоохранительные органы. Проекты законодательных и нормативных актов будут проходить предварительную экспертизу на коррупциогенность. Эту роль предлагается отвести органам прокуратуры. Устанавливается также мера ответственности за преступления коррупционного характера.

Работа над пакетом антикоррупционных законов, гармонизированных с российскими аналогами, будет продолжена в рамках второго чтения.

Время выполнения обещаний

Одним из самых привлекательных пунктов народной программы Вадима Красносельского было обещание поэтапного повышения зарплаты бюджетников и пенсий на 7% в год, начиная с 2018 г. Президент представил в законодательный орган принятые им во втором окончательном чтении поправки в Закон «Об оплате труда работников бюджетной сферы и денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним». С будущего года заработная плата работников бюджетных отраслей будет начисляться, исходя из возросшего до 7,8 рубля расчетного уровня минимальной заработной платы (РУ МЗП). В 2019-м этот показатель составит 8,4 рубля, в 2020-м – 9 рублей.

Не менее чем на 7% будет увеличиваться и размер пенсий. Минимальный размер пенсии по возрасту при минимально необходимом трудовом стаже в 2018 г. составит не менее 660 рублей, в 2019-м – не менее 705 рублей, а в 2020 г. – не менее 755 рублей.

При этом на законодательном уровне устанавливается обязательство государства ежемесячно выплачивать пенсии в полном объеме. Это страховочный механизм от повторения ситуации 2015 г., когда бюджетников и пенсионеров лишили 30% доходов.

АЛЕКСАНДР ЗАВЕЛЯ.