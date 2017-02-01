Внимание – социально-трудовым отношениям

В ближайшее время должно пройти заседание трехсторонней комиссии, которая теперь будет включать по 7 представителей от Правительства, Федерации профсоюзов, а также союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья.

Эта комиссия, существующая в нашей республике с 90-х годов, вырабатывает совместные действия по регулированию социально-трудовых отношений. В центре ее внимания – оплата труда, условия работы, различные социальные гарантии работникам. На ближайшем заседании, например, будет рассматриваться вопрос о дополнительных отпусках за работу в тяжелых и вредных условиях.

Как рассказала нашей газете министр по социальной защите и труду Елена Куличенко, до этого времени в трехстороннюю комиссию входило по 23 человека от каждой стороны. Это делало ее не совсем работоспособной. Потому 16 февраля Правительство решило сократить ее состав.

Главным ориентиром в деятельности комиссии является Генеральное соглашение, которое каждые три года заключается Правительством, работодателями и профсоюзами. Ныне действующий документ такого рода был подписан в октябре.

По словам Елены Куличенко, он содержит обязательства сторон, направленные прежде всего на то, чтобы сформировать устойчивый рынок труда в республике, дать людям рабочие места.

«Кроме того, Генеральное соглашение предполагает обеспечение предусмотренных законом социальных гарантий по материнству и детству, а также по возмещению вреда, если человек пострадал на производстве», – отметила глава минсоцзащиты.

Цель трехсторонней комиссии – контролировать выполнение обязательств каждой стороной. Есть случаи, когда, например, работодатели от своих обязательств уклоняются, и требуется вмешательство. Как рассказала нам начальник отдела социально-экономической защиты трудящихся совета Федерации профсоюзов Приднестровья Мирослава Девочко, в 2016 году часть обращений в ФПП была связана с тем, что при увольнении работникам не выплачивалась компенсация за неиспользованные отпуска. Были и жалобы, касающиеся возмещения вреда, причиненного несчастными случаями на производстве.

«Например, к нам обратился бывший работник ЗАО «Тирстроймеханизация». В марте 2014 года с ним произошел несчастный случай, в результате чего он стал инвалидом второй группы. Но до настоящего времени этот работник не получил возмещения вреда от работодателя, хотя ему положено единовременное пособие – не менее чем трехгодичный заработок, а также ежемесячное пособие по утраченному заработку. Кроме того, ему нужно выплатить все дополнительные затраты на лечение», – отметила Мирослава Девочко.

По ее словам, трехсторонняя комиссия в новом составе сможет оперативнее решать такие проблемы.

ВЛАДИМИР ГОРСКИЙ.