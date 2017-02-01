Судьба и Родина едины!

Военнослужащие Объединенной группы российских войск в Приднестровье провели выставку вооружения и техники, приуроченную ко Дню защитника Отечества.

В течение второй половины дня на площади у Дома офицеров можно было не только осмотреть бронемашины, образцы оружия и экипировки российской армии, но и ознакомиться с некоторыми особенностями прохождения службы по контракту.

Надо сказать, что тираспольчане охотно откликнулись на приглашение россиян. Выставку посещали целыми семьями, приходили с экскурсиями из образовательных учреждений.

Мальчишки смогли вдоволь налюбоваться боевыми машинами, а заодно узнать об их тактико-технических характеристиках. Вот, например, БТР-70. Предназначен для транспортировки личного состава и его поддержки огнем штатного оружия, плавающий, с круговым бронированием, четырехосный, со всеми ведущими колесами, что делает его исключительно маневренным средством, способным преодолевать окопы, траншеи и водные преграды. Или же не менее интересные БРДМ-2 (бронированная разведывательно-дозорная машина), УАЗ-3151 с установленным на него пулеметом… Всё это можно было не только посмотреть, но и пощупать, почувствовать себя в строю защитников.

Как отмечали организаторы акции, запланирована она, в том числе, с целью информирования граждан РФ, постоянно проживающих в Приднестровье, о возможности призыва в ряды Вооруженных сил. Этой цели способствовали и развернутая агитационно-информативная палатка ОГРВ, и подготовленный видеофильм о Вооруженных силах России.

Из информации, размещенной на стендах, можно было узнать о нормах вещевого и денежного довольствия военнослужащих по контракту.

Не последнюю роль призвана была сыграть и полевая кухня. Все желающие – независимо от призывного возраста – могли отведать вкуснейшей солдатской каши, высокие достоинства которой описаны ещё Суворовым.

Напомним, что совсем недавно на городском стадионе жителям столицы были продемонстрированы боевые навыки военнослужащих ОГРВ, их тактические действия по отражению нападения на миротворческий пост.

В день проведения выставки в самом Доме офицеров прошел праздничный концерт. Как было отмечено, российские военные выполняют на берегах Днестра исторически обусловленную миссию. По сути, сами основы мирной жизни в этом регионе как 225 лет назад, так и спустя два столетия (с момента начала мирного урегулирования) были утверждены благодаря решительным действиям россиян.

«Вооружённые силы РФ достойно продолжают эстафету ратной славы русского солдата, они добросовестно выполняют воинский долг. Миротворческая операция, в которой участвует на данный момент оперативная группа, является самой успешной. За четверть века не было ни одного боестолкновения или каких-то боепровокаций», — подчеркнул начальник Оперативной группы российских войск в Приднестровье Дмитрий Зеленков.

«Русское оружие не сегодня пришло на эту землю. И мы знаем отношение приднестровцев к присутствию миротворческого контингента. Более того, проголосовав на референдуме в 2006 году, жители ПМР четко дали понять всему международному сообществу, что судьбы наших народов неразделимы, чаяния приднестровцев и россиян едины, а значит – мы всегда будем вместе», – сказал депутат Верховного Совета, сопредседатель ОКК от ПМР Олег Беляков.

НИКОЛАЙ ФЕЧ.

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