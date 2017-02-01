На ММЗ выплавка металла начнётся уже в первых числах марта

Ещё через несколько дней запустят прокат стали. Для начала работы ММЗ обеспечен всем необходимым. Об этом сообщил гендиректор предприятия Сергей Корнев. Самый крупный приднестровский завод возобновит работу раньше, чем в прошлом году, и, как ожидается, выпустит значительно больше продукции. Для запуска работы завод обеспечен всем необходимым. Сергей Корнев отметил: главная задача, которую завод выполняет по поручению Правительства, – это работать без посредников, напрямую с поставщиками и потребителями. Кроме того, в этом году завод начнёт выплавку более качественных марок стали. Опроверг руководитель и недавно появившиеся слухи о массовых сокращениях на заводе. Сегодня на нем трудится порядка 2 тысяч 300 человек. Это оптимальная численность для предприятия.

Ано «Евразийская интеграция» готовится к сдаче корпуса химиотерапии

В середине марта в отрасли здравоохранения Приднестровья произойдет знаковое событие. АНО «Евразийская интеграция» готовит к сдаче объект, аналогов которому в нашей республике нет. Это уже второй медицинский объект, который будет сдан в этом году. Первый, новый туберкулезный диспансер в Рыбнице, был открыт в конце января. К нему прибавится заново отстроенный корпус химиотерапии в Тирасполе. Корпус химиотерапии в Тирасполе — медучреждение, аналогов которому в Приднестровье еще не было. Каждый этап строительства — на контроле у руководства «Евразийской интеграции». Директор автономной некоммерческой организации отмечает: объект построен не только для оказания высококачественной медпомощи гражданам России, но и всем тем, кого болезнь, к сожалению, не обошла стороной.