Вадим Красносельский: За любым спорным вопросом стоят люди

Не так давно в республике была создана специальная комиссия для анализа сложившейся в течение предыдущих пяти лет ситуации с изъятием земельных участков и передачей их новым собственникам.

Во вторник Президент Вадим Красносельский провёл совещание с Председателем Правительства Александром Мартыновым и министром сельского хозяйства и природных ресурсов Ефимием Ковалем. На нем обсуждалась работа комиссии, которая за время своего существования уже трижды проводила заседания.

«Перед комиссией стояла задача проанализировать действующее приднестровское законодательство в части отвода земель сельскохозяйственного назначения с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года, – отметил во время совещания Ефимий Коваль. – Есть указы и распоряжения Президента, Правительства, министерства сельского хозяйства о выделении земель. Есть различные варианты того, по какой причине и на каких основаниях изымалась земля. В некоторых случаях земля действительно использовалась нерационально и неэффективно. Есть случаи, когда юридические лица сами отказывались от определенной части земли. А есть такие случаи, когда человека заставляли отдать землю. Однако сейчас доказать это сложно. Пользователи не регистрировали право на землепользование, не оформляли должным образом документы, случалось, что земля юридически принадлежала одному лицу, а обрабатывали ее совершенно другие люди».

Глава минсельхозприроды подчеркнул, что в рамках работы комиссии обсуждались несколько вариантов решения проблемы. Во-первых, предлагалось отменить все президентские подзаконные акты в данной сфере, принятые в 2012-2015 годах. Тем более, что в своё время было решение Верховного суда по одному из земельных дел, в котором было сказано, что после восстановления в республике института Правительства глава государства не вправе был заниматься распределением земель. Это был бы самый простой выход, если бы в августе 2016 года Правительство не закрепило принятые ранее Президентом распоряжения. В связи с чем было предложено признать недействительными вообще все решения, принятые в прошлую пятилетку Президентом, Правительством и министерством сельского хозяйства и природных ресурсов. Но из 1538 таковых спорных только 180. «В подвешенном» состоянии находятся 24 тысячи гектаров земли, а впереди весенне-полевые работы», – отметил в свою очередь Председатель Правительства Александр Мартынов.

По мнению Президента, все спорные вопросы должны решаться в судебном порядке. Тем более, что среди новых землепользователей есть и добросовестные. «Надо найти грань законности. Если, к примеру, человек сам отказывался от земли – законно было изъятие или нет? Необходимо судебное решение. Суд должен беспристрастно и эффективно принимать подобные решения. Правильно ли будет одномоментно признать, что все полторы тысячи нормативных документов незаконны? Любые решения не должны противоречить действующему законодательству, но мы обязаны также помнить о том, что за любым спорным вопросом стоят люди, чьи права нарушены. Принимать решение должен Арбитражный суд», – сказал по этому поводу во время совещания Вадим Красносельский.

В ближайшее время, ориентировочно 6 марта, будет проведено расширенное совещание по данному вопросу с привлечением юристов Администрации Президента, Правительства и Верховного Совета, а также представителей прокуратуры и минюста.

Кстати, с прокурором республики Анатолием Гурецким глава государства обсудил этот вопрос в тот же день во время встречи с членами совещательного собрания первых депутатов Анатолием Белитченко, Владимиром Емельяновым и Владимиром Рыляковым, в которой также принял участие и министр сельского хозяйства и природных ресурсов Ефимий Коваль.

Во время беседы мнение Президента о том, что все споры должны решаться исключительно в судебном порядке, поддержал Анатолий Гурецкий, отметив: ««Мы не должны действовать методами кавалерийской атаки. Ни на прокуроре, ни на Президенте нет судейской мантии. Здесь не должно быть хаоса. Суд вынесет решения, которые будут обязательными к исполнению».

АЛЕКСАНДР НИКИТИН.