На раскрытие преступлений должны быть направлены все оперативные возможности

С 1 января нынешнего года в Приднестровье совершено 678 преступлений. 135 из них носят тяжкий характер. Этот показатель не превышает уровень преступности в аналогичном периоде 2016 года.

Количество особо тяжких преступлений уменьшилось почти на треть – с начала года их совершено 29. Об этом Президенту ПМР доложил министр внутренних дел республики Руслан Мова.

По его словам, за первые 2 месяца текущего года в Приднестровье совершено три убийства. Два уже раскрыты. Все они носят бытовой характер.

Руслан Мова обратил внимание на 15%-й рост числа преступлений в сфере общественной безопасности. Больше всего их совершено в Слободзейском районе. В Тирасполе и Григориопольском районе ситуация, напротив, улучшилась.

Вадим Красносельский обратил внимание на зафиксированный в 2016 году рост количества грабежей, случаев хулиганства, разбоев, совершенных в состоянии наркотического опьянения, и напомнил о своем поручении уделить особое внимание обеспечению общественной безопасности.

Руслан Мова сообщил, что на сегодняшний день деятельность органов внутренних дел переориентирована: во главу угла поставлено принятие профилактических мер по предотвращению «уличных» преступлений.

Это был бич. В 2016 году составлялись тысячи протоколов за распитие спиртных напитков и курение в общественных местах, а также за проживание без прописки. Случалось, одного и того же гражданина по три-четыре раза привлекали к административной ответственности. А реальная профилактика с таким спецконтингентом не велась», – констатировал министр.

Не оставил без внимания глава государства и вопрос о количестве преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории республики. Вадим Красносельский напомнил, что в конце прошлого года был упрощен режим проживания граждан иных государств в ПМР. «Надо держать руку на пульсе. Мы либерализировали законодательство в этой сфере. Но не должно оказаться, что мы таким образом открыли ворота для преступности. Мы должны создавать такую нормативную базу, которая бы не ущемляла права граждан, но при этом не позволяла терять контроль над теми, кто имеет преступный умысел», – подчеркнул Президент, добавив, что такого рода преступления должны находиться на особом контроле органов внутренних дел. Статистика о правонарушениях, совершаемых иностранными гражданами, будет представлена главе государства по итогам первого квартала года.

Говорил Президент и о значимости взаимодействия между МВД, Следственным комитетом, прокуратурой ПМР и судейским сообществом. «Взаимодействие – крайне важный элемент правоохранительной деятельности. При этом недопустимо превращение такого рода взаимодействия в покрывательство одной службы другой», – подчеркнул Вадим Красносельский. «По Вашему поручению мы вернулись к рассмотрению материалов по ряду дел. Должен отметить, что сокрытие правонарушений для нас не меньшее, а даже более серьезное преступление, чем грабеж, хулиганство и т.п.», – отметил министр внутренних дел.

В ходе совещания Президент затронул темы, вызвавшие в свое время общественный резонанс. Речь шла о ситуации на заводе «Биохим», проблеме невыплаты и несвоевременной выплаты зарплат, удержании 30% зарплат и пенсий. Руслан Мова сообщил, что оперативно-следственные группы ведут работу по данным нарушениям. «Мы проверяем все факты. Уже возбуждены уголовные дела. Вскрыты хищения бюджетных средств, превышения и злоупотребления должностными полномочиями. В ближайшее время Следственный комитет направит материалы в суд, и тогда результаты расследования будут обнародованы», – рассказал Руслан Мова.

«Держите ситуацию под контролем. На раскрытие преступлений должны быть направлены все оперативные возможности. Мероприятия должны проводиться исключительно в рамках законодательного поля», – подытожил Вадим Красносельский.