Проблемы есть. Главное их обсуждать и решать

Премьер-министр Александр Мартынов провел встречу с представителями городских и районных союзов защитников Приднестровья.

«По поручению Президента Вадима Красносельского в Правительстве принято решение систематически проводить подобные встречи для того, чтобы глубже знать проблематику, вовремя реагировать на проблемы», – отметил Александр Мартынов.

Председатель союза защитников города Бендеры Анатолий Булда поблагодарил Александра Мартынова за приглашение: «Спасибо за то, что за короткое время обещания и исполнительной, и законодательной ветвей власти выполнены, в том числе и по льготному ввозу автомобилей для защитников Приднестровья».

Вопросы, заслушанные в ходе встречи, касались разных сфер – от социальной и экономической, до финансовой и гуманитарной.

В частности, председатель республиканского союза защитников Приднестровья Владимир Бучка обратился к премьеру с просьбой о выдаче наград людям, принимавшим участие в защите Приднестровья в 1992 году, находящимся за рубежом. Речь идет о добровольцах, которые встали на защиту республики, а также о приднестровцах, которые не проживают на территории ПМР. Председатель Правительства поручил министру по социальной защите и труду подготовить соответствующий законопроект.

Также Владимир Бучка сообщил, что в настоящее время возникла необходимость в ремонте автомобилей, выданных инвалидам и защитникам ПМР в 2010 году.

«Предоставили за счет иных источников 53 автомобиля. В законе эта льгота приостановлена, в том числе приостановлен и ремонт машин. Но в базовом законе закреплено, что через 7 лет по использованию выделяются денежные средства на эти цели», – пояснил замминистра по социальной защите и труду Олег Федотов. По его словам, сейчас министерство запросило списки транспортных средств и на их основании смогут рассчитать затраты на ремонт.

В ходе встречи звучали и просьбы к министерству здравоохранения. Так, защитники Приднестровья предложили определить список бесплатных лекарственных препаратов для определенных категорий граждан.

Премьер подчеркнул, что в настоящее время разрабатывается новая стратегия бюджетной и налоговой политики, в рамках которой планируется направить часть средств на финансирование медицинских препаратов.

«Часть денег нам удалось вернуть в бюджет за два месяца. Мы учли те акты проверок, которые Счетная палата составила в прошлом году, и деньги вернули в бюджет. Как раз эти средства мы планируем направить, в том числе, на медикаменты и питание. Мы работаем над этой проблемой каждый день», – особо отметил глава Правительства.

Председатель союза защитников Приднестровья г. Рыбницы и Рыбницкого района Виктор Мельник напомнил о строительстве в городе совместного памятника воинам-интернационалистам и защитникам Приднестровья. Однако существует необходимость в выделении земли для мемориального кладбища. Александр Мартынов заверил, что ускорит рассмотрение этого предложения.

В завершение Александр Мартынов предложил проводить встречи в таком формате регулярно. «Мы будем подводить итоги, что удалось решить, а также рассматривать другие вопросы. Проблемы есть, и главное их обсуждать и решать», – резюмировал глава Правительства.