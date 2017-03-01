Имена героев – в памяти народной

Дорогие приднестровцы!

2 марта исполняется 25 лет с того дня, когда в результате спланированной руководством Республики Молдова провокационной акции в Дубоссарах был убит первый начальник дубоссарской милиции Игорь Сипченко, погиб донской казак Михаил Зубков.

3 марта 1992 года в ходе освобождения захваченного националистами Молдовы российского полка гражданской обороны в Кочиерах погибли командир первого батальона республиканской гвардии майор Василий Воронков, прапорщик Леонид Толстенко, сержант Сергей Титовский, гвардеец Сергей Шинков.

Эти события стали началом отражения широкомасштабной агрессии Республики Молдова против Приднестровской Молдавской Республики. Планы по ликвидации приднестровской государственности были сорваны. Весь народ в едином порыве встал на защиту своей земли.

Победа далась нам дорогой ценой: погибли 804 приднестровца.

Горе пришло во многие семьи: матери лишились сыновей, жены – мужей, дети – отцов. Гибли не только защитники Приднестровья, но и мирные жители, гибли дети и подростки, ведь руководство Молдовы развязало настоящий геноцид, обстреливая населенные пункты, засылая террористические и диверсионные группы.

События тех трагических дней – не только история. Мы помним всех тех, кто с оружием в руках защитил Приднестровье, мы отдаем дань благодарности их мужеству и стойкости. Имена погибших героев навсегда останутся в памяти народной. Их подвиг должен быть ярким примером истинного патриотизма для нашей молодежи.

ВАДИМ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, Президент ПМР.