Страшный 92-й. Начало

Недавно календарь памятных дат Приднестровской Молдавской Республики пополнился ещё двумя. Президент Вадим Красносельский подписал указ о внесении в него Дня России, приходящегося на 12 июня, и 2 марта как даты начала полномасштабной агрессии националистов Молдовы против народа Приднестровья.

В этом году исполнилось уже 25 лет с тех трагических событий. Причём известен не только день, когда началось наступления ОПОНовцев (отряд полиции особого назначения) на Дубоссары, но примерно известно и время, когда они начали выдвижение из Кишинёва и Оргеева – около 13.00. Через два часа начался штурм полка гражданской обороны в Кочиерах, входившего в состав 14-й армии.

На что рассчитывали в Кишинёве, атакуя российскую воинскую часть? В первую очередь, на информационную блокаду, в которой тогда оказалось Приднестровье. Параллельно с тем, как ОПОНовцы захватили узел связи и прервали связь со штабом армии, молдавское руководство передало в Москву дезинформацию о том, что полк подвергся атаке со стороны республиканской гвардии Приднестровья.

Приднестровские гвардейцы действительно приняли тогда участие в боестолкновениях, но не с российскими военнослужащими, а с ОПОНом. Дело в том, что без приказа из Москвы командование 14-й армии не рискнуло предпринять каких-либо действий по освобождению части.

А в Кочиерах, меж тем, были блокированы не только военнослужащие, но и члены их семей. Не дождавшись ответа от вышестоящего командования, офицеры полка решили обратиться за помощью к приднестровским гвардейцам. 3 марта в результате боёв по освобождению российских военнослужащих и их семей погибли командир батальона гвардии майор Василий Воронков, прапорщик Леонид Толстенко, сержант Сергей Титовский и гвардеец Сергей Шимков. Место дислокации полка было освобождено от ОПОНовцев, но до этого они успели вывезти содержимое оружейных комнат, включая порядка 80 автоматов и 30 пистолетов. Часть этого оружия будет тут же передана местным националистам для создания волонтёрских отрядов.

Дубоссарский район – наиболее уязвимая точка Приднестровья. Есть там место, где расстояние от Днестра до границы с Украиной составляет всего 8 километров. Разрезать Приднестровскую Молдавскую Республику, ударив по Дубоссарам, и было тогда желанной целью кишинёвских стратегов. Был и план операции, и разыгранный предлог для её начала.

1 марта 1992 года, около 22 часов, дежурный по Дубоссарскому РОВД получил сообщение о том, что в районе общежития швейной фабрики возникла массовая драка. Во главе оперативной группы на место происшествия выехал начальник Дубоссарского РОВД майор милиции Игорь Сипченко. Примерно в 200-250 метрах от места, где должна была быть драка (её, как оказалось впоследствии, не было), по автомобилю был открыт огонь из автомата. В результате нападения начальник дубоссарской милиции был смертельно ранен. Очевидцы произошедшего тогда утверждали, что стрелявшие скрылись в здании, которое тогда занимал районный комиссариат молдавской полиции. Молва об убийстве Игоря Сипченко неизвестными, которых укрывают полицейские Молдовы, быстро распространилась по городу. У комиссариата полиции в ночь с 1 на 2 марта собралась группа горожан, требовавшая от полицейских передать приднестровским правоохранительным органам убийц Игоря Сипченко. Среди собравшихся была и небольшая группа казаков, включая нескольких донцов, прибывших защищать Приднестровье уже после первых же вооружённых попыток кишинёвских властей «восстановить конституционный порядок». Именно по казакам и был открыт огонь из здания полиции. Был убит 18-летний донской казак Михаил Зубков. Даже это убийство не спровоцировало штурм дубоссарской полиции. Все понимали, что подобного события только и ждали в Кишинёве. Но для того, чтобы развернуть наступление на Дубоссары, хватило и факта пикетирования здания. В итоге, «не выдержав» осады, полицейские сдадут под условия гарантии личной безопасности комиссариат. У пикетирующих не было никакого сомнения, что среди отпущенных полицейских были убийцы и Игоря Сипченко, и Михаила Зубкова. Но, как было сказано выше, были даны гарантии личной безопасности. Ликвидация отдела молдавской полиции в Дубоссарах стоила этого жеста доброй воли. Стоит напомнить, что через несколько месяцев Молдова ещё раз использует наличие своих полицейских структур в приднестровском городе для провокации. Будет это в Бендерах 19 июня того же года.

Кстати, почти спустя месяц после начала широкомасштабных боевых действиях под Дубоссарами Кишинёв попробует прощупать Приднестровье и на бендерском направлении. Произойдёт это 1 апреля.

КИРИЛЛ НЕФЕДОВ.