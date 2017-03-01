Мир детского творчества

Сетования старшего поколения на то, что молодежь у нас инертна и безынициативна, напрочь опровергает поступок обыкновенной школьницы, учащейся столичной гуманитарно-математической гимназии Полины Степанкиной. Она ни много ни мало стала инициатором проведения творческого конкурса детских рисунков.

С просьбой поддержать идею обратилась к главе госадминистрации п. Новотираспольский Андрею Тыргуалэ. И мечта воплотилась в реальность!

Конкурс детских рисунков, получивший название «Раскрась мир яркими красками», прошел под девизом «Моя заветная мечта». На конкурс, который проводился в трех возрастных группах (с 5 до 8 лет, с 9 до 11 и с 12 до 14 лет), было прислано более 80 работ, в основном воспитанников окрестных детских садов (№№52, 50, 11) и учащихся школы №14). Во всех рисунках – детские мечты, а каждой работе присущ индивидуальный, неповторимый почерк. Так что членам жюри во главе с заместителем директора столичной художественной школы им. Фойницкого Светланой Гуцул определить лучшие работы было явно нелегко.

На торжественной церемонии всем победителям и призерам были вручены грамоты, а участникам – дипломы. Ее посетила и вице-спикер парламента, депутат Верховного Совета по 32-му «Западному» избирательному округу Галина Антюфеева. В выступлении перед участниками награждения победителей творческого конкурса она отметила, что его проведение – это возврат к былым хорошим традициям, к возможности оторвать наших детей от компьютеров, насытить их жизнь творчеством. А какое оно, детское творчество, каждый смог убедиться сам, знакомясь с работами юных талантов на выставке, экспонируемой в фойе Тираспольского аграрно-технического колледжа.

АЛЕКСАНДР ЗАВЕЛЯ.