Качество гарантируем

Светлана Федорова – одна из дубоссарских предпринимателей, реализует мясную и колбасную продукцию на городском рынке.

Как рассказала Светлана Федорова, поставляемую на рынок продукцию она закупает на мясокомбинатах Тирасполя, Бендер, Паркан, на оптовой базе ООО «Шериф». «Работа у нас, предпринимателей, торгующих скоропортящейся продукцией, нелегкая, ответственная. Мы делаем все, чтобы она соответствовала не только санитарным нормам, но и вкусам наших покупателей. Выбор продукции, доставка, правильное хранение, продажа, доброжелательное общение с покупателями, выполнение их пожеланий и просьб – из этих моментов и складывается моя трудовая деятельность как и предпринимателя, и продавца. Мне нравится моя работа. Я действительно радуюсь, стараясь накормить дубоссарцев доброкачественными и вкусными продуктами. Хочу отметить, что многие покупатели предпочитают именно наше, приднестровское».

«Многое в деле реализации зависит и от условий, в которых ее продают, – продолжает Светлана Федорова. – После произведенного в прошлом году за счет собственных средств МУП «Дубоссарский рынок» капитального ремонта нашего торгового зала мясо-молочного корпуса все вокруг радует глаз. Раньше вода капала с потолка во время дождей, отваливалась штукатурка, да что и говорить, если ремонта не было около двадцати лет. Сегодня у нас тепло и светло, полностью заменена система освещения, произведен ремонт водопровода и канализации, есть горячая вода, установлено современное холодильное и другое оборудование. Здесь мы проводим много времени, поэтому каждый из нас старается украсить и свое рабочее место, чтобы дубоссарцы и гости нашего города производили покупки в современных, комфортных условиях».

ИННА ВЛАДА. г. Дубоссары.