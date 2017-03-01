Приднестровские повара в Германии

Семеро приднестровских поваров прошли обучение в Ремесленной палате города Кобленц в Германии, специализирующейся на обучении поваров-кондитеров.

За это время молодые кулинары изучали новые технологии приготовления традиционных немецких блюд из мяса и рыбы, а также кондитерских изделий. Напомним, в конце прошлого года в бизнес-школе ТПП проходило обучение поваров в рамках проекта «Комплекс мероприятий по предоставлению делового образования и повышению квалификации персонала бизнес-структур в целях активизации предпринимательской деятельности в Приднестровье».

ЛИЛИЯ МИРОНОВА.