В свете современных вызовов

Защита прав представителей масс-медиа, профессиональная этика, вызовы, с которыми сталкиваются современные СМИ, – эти и другие вопросы обсуждались на V съезде союза журналистов Приднестровья.

Как отметила председатель профессионального общественного объединения Наталья Воробьева, общественно-политическая обстановка в республике в последние годы не благоприятствовала объективной работе журналистов. Известны случаи увольнения работников СМИ, никак не связанные с профессиональными качествами журналиста.

В то же время, по словам выступающих, проблема взаимоотношений журналиста и власти значительно шире того или иного периода в истории Приднестровского государства. Во многом её успешное разрешение зависит от сплоченности самих журналистов, от деятельности профессионального объединения, которое, таким образом, должно выполнять и функции профсоюза.

Журналист – это, в первую очередь, государственник, подчеркнула Наталья Воробьева. В противном случае его деятельность направлена на реализацию личных амбиций, достижение узкокорпоративных интересов. Но лишившись собственного мнения, отказавшись от убеждений, твердой гражданской позиции, журналист перестает быть журналистом.

Справедливо говорилось и необходимости критики, которая должна быть своевременной и конструктивной. Бессмысленно махать кулаками после окончания боя, но и в пылу «предвыборных баталий» нельзя нарушать границы профессиональной этики. На это, в частности, обращал внимание председатель комитета Верховного Совета по общественным объединениям, спорту, информационной и молодежной политике Игорь Буга. По его словам, сегодня, критикуя «постфактум» отдельные явления, каждый должен задаться вопросом, что сделал лично для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, насколько был честен, принципиален, последователен.

О тенденциях времени, качестве работы репортера говорила заведующая кафедрой журналистики ПГУ Светлана Распопова. Традиционные источники информации всё больше вытесняются интернет-технологиями. Грядет трансформация медиасферы. Отсюда требования к журналистике ХХI века. С одной стороны, информация всё больше обезличивается, становится индустрией, требуя системного, технологичного подхода. С другой – нужен креативный, нестандартный взгляд, дабы привлечь, удивить читателя, не допустить «обыденности» в подаче материала. Новые требования предъявляются и к подготовке специалистов. Виртуальное пространство, по сути являющееся полем битвы идей, ценностей и технологий, наводит на мысль о подготовке журналистов широкого профиля, выполняющих и функции модераторов форумов, и аналитиков, и психологов.

Несмотря на то, что в мире есть примеры возрождающейся моды на чтение газет, пока что конкуренция между электронными и печатными СМИ разворачивается не в пользу последних. Главный редактор бендерской газеты «Новое время» Григорий Воловой считает: многое зависит от самих газетчиков. К сожалению, приднестровские издания (в значительной своей части) стали похожими друг на друга. В них тиражируются одни и те же новости с практически одинаковой подачей. Так что, порой, возникает ощущение, что все эти новости «написал один и тот же журналист». Чтобы выжить, нужно не только бороться за сохранение лица, самостоятельность суждений, следует искать новые формы работы. Хорошо себя зарекомендовала интернет-подписка – когда подписавшийся получает электронную версию издания.

Главный редактор каменской газеты «Днестр» Агриппина Лукаш также убеждена, что за тираж печатных изданий придется бороться. Ведь падение читательского интереса обусловлено не только объективными факторами (доступностью и оперативностью электронных технологий), но и работой самих журналистов. Редакция перестала порой реагировать на письма читателей, участвовать в решении той или иной проблемы. Иными словами – утрачиваются рычаги влияния, перестают говорить о том, что волнует. Люди это чувствуют и теряют интерес к подписке.

Словом, многое, очень многое действительно зависит от нас, коллеги.

НИКОЛАЙ ФЕЧ.