Наши акробаты стали победителями

Международный турнир по спортивной акробатике «Звёзды над Бугом» в 23-й раз прошел в Виннице.

Свое мастерство продемонстрировали более 100 человек из Украины, Белоруссии, Азербайджана, Португалии, Молдовы и Приднестровья. Выступления спортсменов оценивались по новым правилам, которые международная федерация утвердила на очередное четырехлетие. Были внесены незначительные изменения. Критерии оценки за артистизм значительно сокращены, что упростило судейство. Воспитанники Бендерской СДЮШОР – смешанная пара Дмитрий Барган — Антонина Шапкова – победили среди юниоров. Приднестровские акробаты, выступавшие в составе сборной Молдовы, обошли пары из Украины и Белоруссии. В начале апреля спортсмены планируют поехать на международный турнир в Бельгию.

Подготовила ЛИЛИЯ НОВОСЕЛОВА.