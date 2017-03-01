Дарящие жизнь

Приднестровскому центру крови исполнилось 50 лет.

1 марта 1967 года в Тирасполе была открыта самостоятельная станция переливания крови. Первый забор крови сделали уже через несколько дней после открытия. С каждым годом объёмы росли в геометрической прогрессии. Как отмечает нынешний главврач центра крови Александр Петров, масштабы работы впечатляли: в 80-е годы число доноров доходило до 20 тысяч. В год здесь заготавливали по 6-7 тысяч литров крови. Сегодня центр полностью обеспечивает потребность лечебных учреждений республики. В прошлом году донорами стали более 5 тысяч человек и крови было заготовлено свыше 3 тысяч литров, из которых вышло около 12 тысяч доз. То есть на случай каких-либо ЧП есть большой запас. Ежегодно по республике насчитывается 5-6 тысяч реципиентов, нуждающихся в переливании крови. Специалисты говорят, сдавать кровь полезно, разумеется, при соблюдении необходимых условий: состояния здоровья, самочувствия, соотношения роста и веса и т. д. В первую очередь, это полезно для доноров старше 40 лет, потому что кровь обновляется, кроме того, изменяется тонус сосудов и показатели давления становятся более-менее стабильными, у постоянных доноров не наблюдается гипертонических кризов и гипертензии.