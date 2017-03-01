Ополчение – патриотизм и сплоченность народа

17 марта Народное ополчение отметит четвертьвековой юбилей. Глава государства поручил разработать план мероприятий к этой дате.

На совещании в среду обсудили наработки. «Есть ряд юбилейный дат, для нашей республики весьма важных, порой скорбных. 25 лет назад было создано Народное ополчение. Это была необходимость для защиты нашего государства от агрессии Республики Молдова. Мы должны серьезно подойти к организации торжественных мероприятий к этой дате», – нацелил на работу участников совещания Президент.

Начальник госслужбы по культуре Мария Кырмыз рассказала, что программа предполагается насыщенная. Мероприятия республиканского масштаба и местного значения пройдут как в день празднования юбилея, так и в его преддверии. В ближайшие две недели будут организованы работы по благоустройству мест захоронений участников боевых действий – Аллей Славы, городских кладбищ, мемориалов. В городах и районах Приднестровья пройдут торжественные собрания, праздничные концерты, встречи боевых друзей. В образовательных учреждениях проведут классные часы «Уроки мужества» с привлечением к дискуссии участников боевых действий. Подобные встречи пройдут в библиотеках и музеях. Там же будут организованы тематические выставки.

Вадим Красносельский обратил внимание участников совещания на необходимость активно привлекать к подготовке такого рода мероприятий не только школьников, но и студентов ПГУ и Военного института им. А. Лебедя, а также воспитанников кадетского корпуса и военнослужащих-срочников.

Утром 17 марта в городах и районах республики пройдут церемонии возложения цветов к памятным знакам погибших защитников Приднестровья. В 13.00 того же дня во Дворце Республики состоится торжественное собрание по случаю 25-летия Народного ополчения ПМР. В фойе Дворца Республики разместится масштабная выставка. Экспонаты предоставят Тираспольский объединенный и Бендерский историко-краеведческий музеи.

События четвертьвековой давности и мероприятия, связанные с празднованием Дня образования Народного ополчения Приднестровской Молдавской Республики, будут освещаться СМИ. Готовятся видеоролики, фильмы, тематические теле- и радиопередачи, собраны материалы, основанные на биографических данных и воспоминаниях приднестровских ополченцев.

Планируется награждение ополченцев юбилейными знаками. Семьям погибших и умерших ополченцев будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 500 рублей.

Всего в списках приднестровских ополченцев значится 10225 человек. Но в адрес главы государства время от времени поступают обращения от граждан, которые просят о предоставлении им статуса участника боевых действий, защитника ПМР, ополченца. «Решение таких вопросов не должно основываться на личном отношении. Необходимо создать комиссию, которая будет рассматривать каждый конкретный случай и принимать аргументированное решение», – отметил Вадим Красносельский. Еще одно президентское поручение – начать работу по созданию электронной базы захоронений на территории Приднестровья.