В центре внимания –частные вопросы

Премьер Александр Мартынов при участии министра по социальной защите и труду Елены Куличенко провел встречу с ветеранами войны в Афганистане.

Глава Правительства напомнил, что началом для проведения диалогов в подобном формате послужила расширенная встреча с участием Президента Вадима Красносельского с представителями Приднестровской ассоциации ветеранов войны в Афганистане. Отметим, она состоялась в начале февраля.

На прием к Александру Мартынову записались три человека. Среди проблем, с которыми пришли воины-«афганцы», как личные вопросы, так и те, что касаются жизни сел и городов в целом.

С вопросом об экологическом контроле и принятия ряда законов, регламентирующих заключение договоров по вывозу бытовых отходов, пришел житель села Кицканы Слободзейского района. По словам Виктора Буханастюка, лишь немногие жители села сегодня заключили договоры на вывоз мусора. Остальные же выбрасывают его на проезжую часть. Мужчина просит оказать содействие в привлечении общественности для контроля над несанкционированным выбросом мусора.

Глава Правительства в свою очередь отметил, что по примеру Российской Федерации механизм привлечения волонтеров к контролю над данной ситуацией уже находится в работе.

Возрождение профилактория Молдавского металлургического завода – еще один вопрос, интересовавший граждан. Так, Татьяна Унтила предлагает открыть его для прохождения медосмотра не только для работников ММЗ, но и других предприятий Рыбницы. Это, по словам представительницы союза ветеранов войны в Афганистане г. Рыбницы, было бы удобно для горожан, и помогло бы уменьшить очереди в поликлинике.

«Уже дано поручение министру здравоохранения проработать вопрос возрождения профилактория», – подытожил Председатель Правительства.

А вот Виктор Кибаль не только участник войны в Афганистане, но и председатель общественной организации «Чернобыль». Он отметил, что основные проблемы, с которыми сталкиваются ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, а их в республике 472 человека, – это уменьшение выплат на оздоровление и отсутствие с 2010 года выплат на специальное питание.

«Это денежная компенсация для приобретения продуктов определенной категории. Раньше нам главный санитарный врач определял его нормы. Из этого набора рассчитывалась стоимость, и нам выплачивали ее», – рассказал Виктор Кибаль.

В свою очередь министр по социальной защите и труду отметила: «На финансирование возмещения вреда уходит порядка 490 тыс. рублей. Каждому выплачивалась своя сумма в зависимости от утраченного здоровья». Глава ведомства также пояснила, что вопрос требует детальной проработки.

В ходе личного приема затрагивались также вопросы перерасчета пенсии, выделения путевок на оздоровление, а также состояние дорог и жилищного фонда, работа ЖЭУКов. По итогам встречи с гражданами Председатель Правительства дал ряд поручений профильным ведомствам.