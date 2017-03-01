Наступление парламентской весны

Очередное пленарное заседание парламента совпало с наступлением весны и народным праздником «Мэрцишор».

Не случайными при этом стали музыкальные композиции в исполнении государственного ансамбля песни и танца «Виорика» в фойе законодательного органа, а также обмен символами первого дня весны – красно-белыми мэрцишорчиками. Пожилым приднестровцам праздничного весеннего настроения добавит и первое принятое депутатским корпусом решение.

Льготников станет больше

В режиме законодательной необходимости глава государства направил в парламент проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы». Законопроектом предлагается предоставить дополнительные льготы по коммунальным платежам для некоторых категорий граждан – инвалидов Великой Отечественной войны (3 человека), участников Великой Отечественной войны (158 человек), а также приравненных к ним по статусу (1012 человек). Под последними, в частности, подразумеваются узники концлагерей и гетто, «блокадники», а также лица, награжденные орденами и медалями Советского Союза за самоотверженный труд в период войны в тылу. Предполагается, что они будут полностью освобождены от платы за коммунальные услуги, наем жилого помещения (в пределах социальной нормы), а также от подоходного и других видов налогов и сборов.

И х также коснется 100-процентная льгота при плате за патент, бесплатное социальное обслуживание.

Законодательная инициатива Президента, ее принятие Верховным Советом в первом чтении являются реализацией пунктов народной программы Вадима Красносельского. Но мало решение на законодательном уровне принять, необходимо изыскать дополнительные источники финансирования предоставления новой порции льгот. Этим и намерены заняться Правительство и депутатский корпус, чтобы на практике льготы не получили статус декларативных.

Ученье – свет

Правительство в лице уполномоченного органа, а именно министерства просвещения, выступило инициатором внесения поправок в базовый Закон «Об образовании». Им предполагается, что заключение о соответствии того или иного образовательного учреждения (государственного или частного, местного или иностранного) государственным стандартам образования должны давать в профильном ведомстве – министерстве просвещения. Оно же призвано выдавать лицензии на осуществление образовательной деятельности. Эти законодательные нормы синхронизированы с аналогичными российскими.

Еще один законопроект на образовательную тему инициирован группой парламентариев. Речь об изменении ряда норм Трудового кодекса. Право на компенсации имеют те, кто работает и одновременно получает высшее или среднее специальное образование по заочной форме обучения. Законопроектом предлагается расширить категорию их получателей соискателями ученых степеней кандидатов или докторов наук. Принявшие проект этого закона парламентарии выражают надежду, что его применение позволит в какой-то степени решить вопрос кадров высшей квалификации.

Острота социальной проблемы

В практике законотворческого процесса нередко бывает так, что даже если законопроект не принят или отозван, он обозначает проблему для ее дальнейшего решения уже на других уровнях. Так случилось с инициативой вице-спикера парламента Галины Антюфеевой по изменению действующих норм Закона «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики ПМР». Она предложила проведение взаимозачета в случае если работники долгое время не получают заработную плату и в то же время не оплачивают жилье и пользование коммунальными услугами. За несвоевременные расчеты по ним должникам еще и пени начисляют и даже прекращают подачу газа, электроэнергии, воды. Ситуация практически патовая. Примечательно, что к разработке проекта закона депутата побудили многочисленные жалобы тех, кто месяцами, а то и годами не получают вознаграждения за труд. Понятно, что эту острую социальную проблему необходимо решать, а вот как, предстоит определиться не только парламентариям, но и представителям исполнительных структур. Не исключено, что для этого на площадке Верховного Совета будут созваны общественные слушания. Конструктивные предложения по выходу из порочного круга неплатежей приветствуются.

Ориентир – интересы абонента

Самым дискуссионным в ходе пленарного заседания выдался законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон «О питьевом водоснабжении». Будучи еще депутатом Верховного Совета, Вадим Красносельский предложил опыт газо- и энергоснабжающих организаций в части обслуживания, поверки, ремонта приборов учета распространить и на ГУП «Водоснабжение и водоотведение». Водомеры, считает автор законодательной инициативы, должны находиться на балансе водоснабжающего предприятия, которому необходимо создать обменный фонд счетчиков для их замены каждые пять лет. Резонный вопрос, где взять на это деньги, а средства немалые, с парламентской трибуны задавал законодателям министр промышленности и регионального развития Николай Глига. Оппонируя ему, глава комитета Верховного Совета по государственной региональной политике Олег Василатий заметил: «Для абонентов, которые заключили с водообеспечивающим предприятием договоры на сервисное обслуживание, процедура поверки производится за счет ежемесячной абонентской платы. Оказываемая услуга должна быть сориентирована на интересы клиента, а не монополиста в сфере поставки воды».

О том, что проблема нуждается в разрешении, говорили в ходе развернувшихся прений многие народные избранники, получающие немало жалоб от избирателей на длительность и затратность процедуры снятия/установки, поверки, ремонта водяных счетчиков. При этом люди задают вопрос: «Почему проблема годами не решается по примеру энергетиков и газовиков?».

Принятием законопроекта в первом чтении парламентарии ответили на него: «Приступили к решению». Не исключено, что в случае если закон будет принят и подписан Президентом, «обкатку» нового порядка обслуживания приборов учета потребляемой воды в качестве эксперимента проведут в одном из городов республики.

Российский триколор над Приднестровьем

Верховный Совет единогласно принял в первом чтении законопроект, регулирующий порядок использования на территории республики Государственного флага РФ. Теперь в республике он будет использоваться наравне с приднестровским. Тем самым последовательно реализуется воля приднестровского народа, высказанная на референдуме 17 сентября 2006 г., о независимости и дальнейшем свободном присоединении к России. Предполагается, что государственный символ исторически близкой России будет размещаться на зданиях и в помещениях государственных органов и органов местного самоуправления, в рамках проведения официальных мероприятий. Законопроектом определяется и месторасположение флагов ПМР и РФ: красно-зеленый стяг – с левой стороны, российский триколор – с правой.

Еще одним проектом закона устанавливается административная ответственность за нарушение этого порядка, а также за надругательство над флагами иностранных государств. Соответствующую инициативу Правительства поддержал высший законодательный орган республики в первом чтении.

Повысить ответственность

Министерство внутренних дел вышло в законодательный орган с инициативой усилить ответственность за незаконные валютные операции. Первое предложение – исключить минимальный размер незаконной сделки (30 РУ МЗП), за которую наступает административная ответственность. Привлекать к ответственности предложили при этом только тех, кто реализует валюту. Второе предложение заключается в снижении размера незаконной валютной операции с 30 тысяч до 5 тысяч РУ МЗП. Блюстители порядка считают также, что необходимо предусмотреть уголовное наказание за повторное нарушение закона, если оно совершено в течение одного года.

Уже на стадии рассмотрения законопроектов в профильном комитете стало понятно, что они «не пройдут» сквозь парламентское сито. Прошедшее на этой неделе пленарное заседание это подтвердило. Депутаты отмечали, что законопроекты подобного содержания были актуальны в прошлом году, когда в республике свирепствовал валютный кризис, а приобрести валюту, что в безналичной, что в наличной форме, возможно было только у воротил теневого валютного рынка. К тому же очевидным является то, что решать валютную проблему необходимо, задействуя, прежде всего, экономические, монетарные рычаги.

АЛЕКСАНДР ЗАВЕЛЯ.