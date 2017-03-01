Эксперимент признан удачным

Наша газета уже рассказывала о наметившихся изменениях в приднестровских Вооружённых силах.

Например, в номере, вышедшем накануне Дня защитника Отечества, было опубликовано посвящённое теме реформирования армии интервью с министром обороны ПМР полковником Олегом Обручковым.

В нём, в частности, рассказывалось об эксперименте по переводу двух воинских частей на режим рабочего дня – военнослужащие, в том числе и срочной службы, ежедневно находятся в расположении части с 8.00 до 18.00. В статье также говорилось, что вывод о том, следует ли эту новацию распространить и на остальные подразделения, будет сделан по прошествии месяца после внедрения эксперимента.

Месяц прошёл, и о результатах глава оборонного ведомства доложил Главнокомандующему, Президенту Вадиму Красносельскому. «Новый режим позитивно сказывается на выполнении боевых задач и на повышении морально-психологического уровня в Вооруженных силах. Не зафиксировано ни одного случая невозврата военнослужащего в часть из увольнения. При этом все боевые задачи личный состав выполняет в полном объеме», – сказал Олег Обручков во время встречи с главой государства 1 марта. При этом министр обороны сообщил, что уже подготовлен приказ о переводе на данный режим несения службы и остальных подразделений Вооружённых сил. Стоит напомнить, что «принцип рабочего дня» в армии был одним из пунктов народной программы Вадима Красносельского. Также в ближайшее время планируется начать комплектование воинских частей по территориальному признаку – в них будут призываться жители близлежащих населённых пунктов.

«Самое главное – не допустить снижения уровня боевой подготовки подразделений и эффективности реагирования. Во всех воинских частях должен быть резерв, который будет нести службу, в том числе ночью. Норму вводите, но тренировки по сбору личного состава должны проводиться регулярно», – подчеркнул Вадим Красносельский.

Ещё одна новация, которая ожидает Вооружённые силы, касается студентов, призванных на срочную службу. Как известно, в настоящее время на тех, кто не обучается на военной кафедре, не распространяются отсрочки от призыва. Безусловно, даже непродолжительный перерыв в дальнейшем может неблагоприятно сказаться на учебном процессе. В связи с этим было решено переводить студентов дневного отделения, проходящих службу, на её период на заочную форму обучения. Причём этот учебный год, который будет совмещаться со службой в армии, будет бесплатным. Исключение составят студенты медицинского и физико-математического факультетов, для которых заочная форма обучения не предусмотрена. Для них эту же роль должны сыграть военные кафедры. По мнению Президента, данная новация должна повысить привлекательность службы в Вооружённых силах. В настоящее время соответствующий законопроект проходит согласование в министерствах и ведомствах.

Ещё одним армейским положением народной программы было развитие спорта в Вооружённых силах. Эта тема также обсуждалась на встрече Президента с министром обороны. В частности, по поручению главы государства во всех подразделениях Вооружённых сил в качестве одного из направлений подготовки военнослужащих вводится боевое и спортивное самбо. «Нужно повышать уровень единоборств, но при этом развивать и массовый спорт – футбол и регби. Регистрируйте армейскую команду по футболу в приднестровской лиге. Уверен, что среди срочников найдется достаточно желающих создать команду», – сказал по поводу перспектив развития армейского спорта Вадим Красносельский.

Наша газета уже сообщала, что по инициативе Президента в республике будет создано Суворовское училище. Его пытались создать и раньше, но, как заметил на одном из совещаний Главнокомандующий Вооружёнными силами, дело закончилось тем, что на корпусе республиканской кадетской школы-интерната им. Ф.Э. Дзержинского появилась вторая табличка. На том же совещании с представителями минпроса и силовых ведомств было решено: начнётся учебный процесс в училище уже в сентябре этого года. Во время нынешней же встречи Президента с министром обороны Олег Обручков проинформировал главу государства о том, что учебная программа для суворовцев не только уже разработана, но и передана на согласование в министерство просвещения. Также глава оборонного ведомства отметил, что в настоящее время посредством СМИ проводится информационная кампания по набору в 5-8-й классы училища. В свою очередь Вадим Красносельский подчеркнул: «Открытию Суворовского училища необходимо уделить должное внимание. Я буду держать ситуацию под личным контролем. Вы растите офицеров для министерства обороны. То, что вы вложите в них, они будут вкладывать в солдат срочной службы».

КИРИЛЛ НЕФЁДОВ.