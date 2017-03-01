В любом диалоге должен быть обоюдный конструктив

Совместный контроль Украины и Молдовы на украинско-приднестровской границе может подорвать переговорный процесс.

Одной из тем, которая обсуждалась с представителями официального Киева молдавским премьером Павлом Филипом во время его недавнего визита в Киев, был совместный контроль таможенников и пограничников Украины и Молдовы на расположенном на украинско-приднестровской границе пункте пропуска «Кучурган-Первомайск».

Идея, кстати, не нова. Она с той или иной периодичностью озвучивается то молдавскими, то украинскими представителями. Столь же неоднократно и представители Приднестровья озвучивали возможные последствия от претворения в жизнь этой затеи.

Проблемы, с которыми может столкнуться Приднестровье в результате, если всё же Молдова и Украина решатся на этот шаг, стали предметом обсуждения во время встречи Президента Вадима Красносельского с руководителем внешнеполитического ведомства Виталием Игнатьевым, состоявшейся 1 марта.

Говоря о возможных последствиях, глава МИД заметил, что подобного рода действия могут подорвать налаживающийся диалог между Приднестровьем и Молдовой. По его словам, на сегодняшний день это самый серьёзный вызов Приднестровью. «При реализации этих планов Приднестровье понесет колоссальные экономические издержки. Кроме того, это серьезным образом подорвет переговорный процесс и создаст непреодолимые препятствия для дальнейшей нормальной работы в русле конструктивного диалога, взаимопонимания, поиска компромисса», – сказал Виталий Игнатьев.

В свою очередь Вадим Красносельский подчеркнул: «Односторонние действия с молдавской стороны выглядят весьма опасно и оптимизма не вселяют. Мы должны задействовать все ресурсы для противодействия выставлению данных постов, сделать все, что от нас зависит. Мы должны обращаться к гарантам и посредникам и предоставлять информацию о тех рисках и потерях, которые возможны для приднестровской экономики. Проблемы есть, и не мы их создаем – мы их пытаемся решить. В любом диалоге должен быть обоюдный конструктив. Мы к нему готовы. И этого же ждем от наших партнеров, от молдавской стороны».

Во время рабочего совещания Вадима Красносельского с Виталием Игнатьевым обсуждались и застарелые проблемы во взаимоотношениях между Приднестровьем и Молдовой. В частности, была затронута тематика политически мотивированных уголовных дел, заведённых на приднестровских должностных лиц в Молдове. Как известно, любое действие рождает противодействие, и в отношении уже молдавских чиновников, которые непосредственно инициировали уголовное преследование приднестровцев по политическим мотивам, в Приднестровье также были заведены дела. «С учетом того, что вопрос носит комплексный характер, Приднестровье готово постепенно, поэтапно снимать остроту этой проблемы, и в порядке первоочередных шагов готово рассмотреть возможность введения моратория на производство уголовных дел», – отметил в этой связи глава МИД. Он добавил, что пока официальной позиции молдавской стороны на эту приднестровскую инициативу высказано не было.

Также министр иностранных дел проинформировал главу государства о прошедшем 22 февраля заседании экспертных (рабочих) групп от Приднестровья и Молдовы по вопросам ж/д транспорта. Со второй половины прошлого года существует проблема экспорта в нашу республику по железной дороге топлива. Этот вопрос был одним из основных во время встречи приднестровских и молдавских экспертов. Говоря о её результатах, Виталий Игнатьев сообщил Президенту: «Мы детально обсудили этот вопрос на уровне специалистов. Представители Молдовы заверили нас в том, что провели соответствующие консультации с украинской стороной и считают возможным решение этого вопроса. Предполагается, что в течение месяца они выйдут с инициативой в отношении правительства Молдовы для внесения необходимых изменений на уровне постановления для того, чтобы была реализована возможность доставки топлива на территорию Приднестровья по железной дороге через северную ветку».

АЛЕКСАНДР НИКИТИН.