Российские военнослужащие провели учение по рхб-защите

Более 500 военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровье приняли участие в учении по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите.

Особенностью учения стало моделирование постоянно меняющейся обстановки перед подразделениями с применением дополнительных вводных.

Военнослужащие выполнили нормативы РХБ-защиты с использованием машин радиационной и химической разведки РХМ-4-01, автомобильной лаборатории АЛ-4, боевой разведывательно-дозорной машины БРДМ-2РХ и другой специальной техники. Кроме того, подразделения РХБ-защиты провели радиационную, химическую и биологическую разведку.

Были выполнены аэрозольное противодействие, дегазация вооружения и военной техники, а также ликвидированы последствия техногенной аварии с выбросом сильно действующих ядовитых веществ и загрязнением окружающей среды. Все участники учения успешно справились с поставленными задачами.

РОМАН КОЖУХАРОВ.