Отдельному резервному пограничному казачьему полку МГБ ПМР – 24 года

Торжественное мероприятие, посвященное дню образования части, прошло в расположении Отдельного резервного пограничного казачьего полка МГБ ПМР.

На мероприятии присутствовали заместитель министра госбезо- пасности Эмиль Мартынов, войсковой атаман ЧКВ Игорь Небейголова, командиры других воинских частей МГБ ПМР, ветераны казачьего полка.

Э.Мартынов отметил, что пограничный казачий полк объединил в себе казачью и военную службу и выполняет важные задачи по обеспечению безопасности республики и защите её государственной границы, и пожелал военнослужащим ОРПКП и дальше с успехом выполнять возложенные на них обязанности.

В честь годовщины образования отдельного резервного пограничного казачьего полка, сообщает пресс-служба МГБ ПМР, ряду военнослужащих были вручены награды от имени Президента.