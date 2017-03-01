Значит к нам пришла весна!

Традиционно на приднестровской земле весна начинается с открытия международного музыкального фестиваля искусств «Мэрцишор». В этом году он проходит в юбилейный 25-й раз.

От имени Президента республики Вадима Красносельского с открытием международного фестиваля «Мэрцишор -2017» приднестровцев поздравил Председатель Правительства Александр Мартынов. В приветственном адресе главы государства подчеркивалось, что этот праздник является значимым событием в культурной жизни республики: «Будучи символом единства и взаимопонимания представителей всех славянских народов, он возвращает нас к духовным и историческим корням, традициям наших предков. В многонациональном Приднестровье помнят и гордятся своим историко-культурным наследием. Ежегодно с 1 по 10 марта мастера искусств, демонстрируя свой талант и профессионализм, соревнуются за зрительские овации. В этот период приднестровцы могут насладиться выступлениями как представителей отечественной сцены, так и зарубежных артистов. Наш общий долг – сохранять и приумножать это величайшее достояние предков, следовать высоким нравственным ориентирам».

Начальник госслужбы по культуре и историческому наследию Мария Кырмыз, обращаясь к гостям и участникам мероприятия, отметила, что международному фестивалю «Мэрцишор» удалось завоевать народную славу, он стал ожидаемым и традиционным праздником, который из года в год собирает большое количество зрителей.

Как всегда ярко и незабываемо «Мэрцишор» «поприветствовал» своих гостей. На большой сцене государственного Дворца Республики одни творческие коллективы сменяли другие. Колоритные и зажигательные танцы в исполнении муниципального ансамбля «Ватра» по обычаю никого не оставили равнодушными, а несмолкающие аплодисменты ещё долго не отпускали артистов коллектива со сцены. Кстати, всех ценителей народной музыки и танца «Ватра» приглашает 5 марта на свой сольный концерт, который пройдет в городском Дворце культуры.

Гости из Рыбницы, сладкоголосое трио «SUNLIGHT», исполнили композиции на украинском языке, в числе которых лирическая «Цвiте терен». С удовольствием зрители подпевали и вокальному дуэту столичного Дома народных традиций и ремесел Алине Лелявиной и Юлии Палиловой, которые великолепно спели известную русскую песню «В горнице моей светло». Пение а капелла Приднестровского государственного хора затронуло все струны души. Виртуозной игрой на аккордеоне зрителей поразило инструментальное трио «Импрессия» Приднестровского государственного института искусств.

Завершил праздничное мероприятие символичный «Танец дружбы» в исполнении ансамбля музыки и танца «Ватра», состоящий из трех частей – русского, украинского и молдавского танцев.

Но на этом международный музыкальный фестиваль «Мэрцишор -2017» не заканчивается. До 10 марта приднестровцев во всех городах республики своим творчеством будут радовать вокальные и инструментальные ансамбли, хореографические коллективы, будут проходить мастер-классы, выставки народных умельцев.

ИРИНА КРУГЛОВА.