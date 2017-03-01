Фронтовая сестричка Нина

Медсестра на войне – фигура особенная. Это она лечила раненых, делала им перевязки, возвращая завтра в бой.

Одной из тех, кто день и ночь трудился в операционной, была Нина Алексеевна Морозова. Ей, ветерану Великой Отечественной войны, участнице Ясско-Кишинёвской операции, почётной жительнице Бендер, исполнилось 97 лет.

В свои годы Нина Алексеевна бодра и молода душой, хотя пережить ей пришлось немало. Родилась на Украине, из семерых детей была самой старшей. В 1939 году окончила медучилище, получив диплом медицинской сестры. «Поступить в училище было непросто – большой конкурс, но отец настоял, чтобы я, как самая старшая, пошла учиться, подавая пример меньшим», – вспоминает она.

Был у сестрички Нины друг Михаил Морозов. Как только познакомились, его забрали в армию. А в 1940 году, когда приехал в краткосрочный отпуск, они расписались. Но семейное счастье было недолгим. Её вместе с мужем призвали на фронт. Первое письмо от супруга получила лишь в 1943 году.

Медицинская сестра Нина Морозова была определена в военно-полевой госпиталь № 601. В составе 56-й пехотной дивизии участвовала в боевых операциях на Южном и Северо-Кавказском фронтах, в Черноморской группе войск Закавказского фронта. «Наиболее жестокими и кровопролитными были Северо-Кавказская и Новороссийско-Таманская операции. Наша армия понесла большие потери. В госпиталь каждый день поступали раненые. Много людских страданий пришлось повидать фронтовой медсестре. По 250 человек принимали сразу. Это было страшно. Раненые, кровь, стоны, глаза, терпящие ужасную боль… Трудно было на всё это смотреть. Госпиталь передвигался вместе с передовыми частями, везя с собой на телегах медицинское оборудование и медикаменты. Изредка останавливались, разбивали палатки, создавая в одной из них операционное отделение, перевязывали раненых солдат… Не жалея себя, спасали других. Госпиталь не раз находился под вражескими бомбёжками», – вспоминает Нина Морозова.

Так, следуя за армией, «военная больница» вместе с Ниной Алексеевной прошла Румынию и Венгрию, День победы встретила в чешском городе Брно. Демобилизовалась старшина медицинской службы Нина Морозова в сентябре 1945 года.

Ветеран отмечает, что всю войну хотела найти родителей: «Говорила себе – я обязательно должна встретиться с мамой и папой. О том, что меня убьют, не думала, боялась лишь, что не увижу родных».

Сейчас у Нины Алексеевны большая и дружная семья: двое сыновей, четверо внуков, пятеро правнуков. Всех их учит главному: любить Родину, ближнего, быть примером, никогда не делать подлости. Желает всем мира и согласия.

Нина Морозова была одной из тысяч таких же доблестных женщин, вставших на защиту Родины. А мы, потомки, должны помнить их и благодарить за подвиг.

НАДЕЖДА ПИРОГОВА.