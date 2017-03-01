Волшебная энергетика цветов

В центре Тирасполя, напротив кафе «Семь пятниц», в прошлом году открылась цветочная студия Татьяны Даниловой. В ней можно купить и заказать свежие цветы, оригинальные букеты, свадебные цветочные композиции. Корреспондент нашей газеты попросил Татьяну Данилову рассказать, как рождалось ее цветочное дело, а также о том, на какие проблемы малого бизнеса сегодня стоит обратить внимание государству.

– Татьяна, первый вопрос и, наверное, самый естественный – почему цветы?

– Они сопровождали меня всю жизнь. Когда я была еще студенткой, училась в университете в Кишиневе, мы вырастили первые тюльпаны – для себя, родственников и знакомых. По тому времени это была диковинка – сделать ко Дню 8 Марта выгонку тюльпанов.

Цветами занимались моя тетя, моя мама, и я стала продолжателем этого семейного направления – создавать, выращивать что-то красивое. Но поначалу это не носило характер какого-то предпринимательства, было просто маленьким увлечением, хобби.

На самом деле я много лет проработала в торговле. Последним моим местом работы была фирма «Интерцентр Люкс», очень интересная компания, где я для себя освоила новые направления – продажу зерна, масличных культур. Но был вопрос – как самой себя реализовать, как понять, чего ты в жизни стоишь, готов ли взять на себя ответственность за собственное дело? И так семь лет назад хобби переросло в бизнес.

– Когда это случилось, с чего Вы начинали?

– В первую очередь я увидела, что уже неперспективно ввозить некоторые сорта, которыми рынок и без того перенасыщен. В результате я нашла поставщиков голландской луковицы, и у нас появились новые виды тюльпанов, которые были с воодушевлением восприняты нашими клиентами.

Но мало вырастить красивые цветы. Нужна еще такая же красивая аранжировка для них, искусство делать букеты. Этому я училась во флористической школе.

Такое искусство – вообще очень глубокое, в составлении композиции букетов много правил и тонкостей. На сегодняшний день я еще ни разу не назвала себя флористом. Считаю, что флорист – это мастер, владеющий полностью всеми знаниями и техниками. К этому еще надо идти, учиться, развиваться.

– Есть такое хорошее понятие – «миссия компании». В чем Вы видите свою миссию?

– В том, чтобы изменить у нас цветочную культуру. Я хочу, чтобы люди дарили цветы не только по праздникам, чтобы это не было связано с какими-то особенными событиями. Здорово, когда дарят цветы, это очень приятно, и это должно стать нормой жизни.

Цветы – ведь не просто какой-то товар или продукт, это символ, энергетика и эмоции. Совсем недавно открыв эту студию, я поняла, что люди покупают цветы часто потому, что хотят сказать что-то о своих чувствах к другому человеку – об уважении, преклонении, любви.

С помощью цветов можно достичь примирения в семье, и у нас был такой случай. А было еще, когда девушка не принимала предложения руки, но, увидев наш букет, сказала «да». Меня очень вдохновляют такие истории, наполняют новым смыслом жизнь.

– А где Вы выращиваете цветы?

– Производство у нас находится в селе Парканы, на моем приусадебном участке. Недавно там была построена еще одна теплица, в которой выращиваем хризантемы и эустому.

Вообще, считаю, что импортозамещение можно смело расширять и в цветочном деле. Эустома у нас уже апробирована, а можно культивировать еще те же герберы, а также гвоздики красивых сортов.

Чтобы развивать производство, внедрять новые технологии по уходу за растениями, я посещаю различные выставки цветов. В Киеве, например, бываю каждый год. Общаемся, дружим с украинскими и российскими производителями.

– Как у Вас появилась эта уютная студия?

– Я понимала, что нашим клиентам не всегда удобно приезжать в Парканы. Да они и сами мне говорили: открывайте стационарную точку в городе. Я в целом довольно долго шла к этому – наверное, года три. Но потом отыскалось нужное помещение, и стал развиваться цветочный салон.

Меня радует, что мы получаем хорошие отзывы, что дарим людям радость и удовольствие.

– Татьяна, что сегодня мешает развитию малого бизнеса, с какими сложностями сталкиваетесь Вы и что нужно сделать в нашей стране, чтобы предпринимательство пошло вперед?

– Стопором в развитии малого бизнеса, безусловно, является кредитная политика. На сегодняшний день получить кредит по доступной цене практически нереально. Надеюсь, что в нынешнем году, который объявлен у нас Годом предпринимателя, здесь все-таки откроются определенные возможности.

Я, например, с удовольствием взяла бы кредит на развитие своего производства. Если появятся доступные программы кредитования для малого бизнеса, то можно считать, что Год предпринимателя уже удался.

Среди других проблем мы ощущаем большую таможенную нагрузку. Так, пошлина на некоторые виды цветов составляет 20-22% от стоимости. Это не позволяет получать доходы и развиваться.

Не дифференцируется ввозная пошлина на отдельные виды цветов и в зависимости от их длины. Например, импорт роз длиной в 40 сантиметров и в один метр облагается одинаково.

По-другому надо организовать также фитосанитарный контроль – он должен проводиться на таможенно-пропускных пунктах. Это позволило бы сэкономить рабочее время предпринимателя.

Но одной из главных проблем, если вообще не главной, для меня являются кадры. Хоть и говорят, что у нас серьезная безработица, но я не раз сталкивалась с тем, что нужных людей найти сложно. Причем не только на ответственные позиции, но и просто технических работников.

В целом же скажу – здорово, что сейчас власть хочет услышать предпринимателей, хочет протянуть им руку и помочь. Думаю, нам надо искать такую концепцию развития малого бизнеса, от которой выиграет и государство, и предприниматель, и потребитель.

Беседовал ВЛАДИМИР ГОРСКИЙ.