Диалог с читателем

85 лет – это целая эпоха, которая нашла отражение на страницах одного из самых старых периодических изданий Приднестровья. На протяжении всех, иногда не очень простых для нашей страны лет, газета «Слободзейские вести» была одним из главных источников информации для жителей города и района.

6 марта газета отмечает юбилей. Именно в этот день 1932 года на двух полосах редактор районной газеты «Приднестровский колхозник» («Колективистул пренистрян») Иорданов написал: «В печать, в свет разрешаю».

Сложно сегодня воссоздать во всех подробностях историю района и газеты со времени её создания и до Великой Отечественной войны. Тем более ценны свидетельства жителей района, судьбы которых как-либо связаны с историей районной газеты.

Интересны воспоминания незавертайловца, ветерана Великой Отечественной войны, писателя Петра Хрисанфовича Данича, писателя, поэта-песенника Василия Андреевича Гурковского, редактора газеты «Ленинское знамя» Анны Михайловны Ревиной, корреспондента газеты «Сталинский путь» Анны Ивановны Вишняковой и других. Кардиограмма каждой такой судьбы – часть жизни нашего благодатного края, часть истории района и его газеты.

Новое время родило новых героев. Борьба за независимость, становление и развитие республики вкупе с делами района и его людьми стали главными темами на страницах «Слободзейских вестей». На смену Семену Артемовичу Бельдиману, Надежде Александровне Стаценко, Феликсу Владимировичу Ройзману, Якову Семёновичу Столяру пришли Олег Гаврилович Настасенко, Анатолий Яковлевич Гаина, Валерий Григорьевич Затыка, Светлана Николаевна Игнатьева, Татьяна Алексеевна Донченко, Валентина Ивановна Липован, Наталья Викторовна Граф, Татьяна Михайловна Васильева. Именно их творчеством, профессионализмом, инициативой и энтузиазмом с 1996 года наполнялась газетная полоса.

Журналисты районки не обходят вниманием трудовые коллективы всех отраслей народного хозяйства, пишут о ветеранах Великой Отечественной войны, защитниках Приднестровья, ветеранах-интернационалистах, земледельцах, учителях, врачах, строителях и т.д.

Немного о творческих успехах коллектива редакции и отдельных его журналистов. В 2000 году редакция газеты стала лауреатом республиканского конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности правоохранительных органов ПМР, посвященное 10-летию республики, проведенное прокуратурой республики и союзом журналистов. В 2012 году за тесное сотрудничество с украинскими СМИ в 2000-2012 годах редакция «Слободзейских вестей» награждена дипломом союза журналистов Украины. К сожалению, события последних лет нарушили только устанавливаемые связи.

Работавшая непродолжительное время в газете молодая журналистка Кристина Бикбаева стала в 2006 году дипломантом конкурса «Туберкулез можно излечить», объявленного Американским международным союзом здравоохранения и творческим союзом молодых журналистов Приднестровья. В 2006-2007 годах А. Гаина, В. Затыка, О. Настасенко становились лауреатами профессионального конкурса «Лучший журналист года», который учредили общественная организация «Республика» и союз журналистов республики. В. Затыка в 2008 году награжден дипломом партии «Обновление» в номинации «Репортёр года». В 2011 году корреспондент Н. Граф в соавторстве с главным редактором газеты заняла второе место в республиканском профессиональном конкурсе журналистского мастерства в номинации «очерк».

Жизнь расставляет все на свои места и находит тех, кто умеет держать бразды правления, применять знания на практике. Сложные процессы переживает общество, в них необходимо найти свое место редакционному коллективу, сделать газету более востребованной, читаемой. Задача журналистов «Слободзейских вестей» – продолжить диалог с читателем, начатый 85 лет назад.

ОЛЕГ ГАВРИЛОВ.

Коллектив редакции газеты «Приднестровье» сердечно поздравляет коллег с достойным юбилеем!

Несмотря на солидный возраст, ваша газета и сегодня является одним из современных средств массовой информации Приднестровья. Профессионализм, преданность журналистской профессии – эти качества отличают коллектив вашей редакции, объединяющий зрелых корреспондентов и талантливую молодёжь.

Желаем сотрудникам редакции газеты «Слободзейские вести» новых интересных публикаций, Мира, добра, благополучия и всех радостей вам и вашим близким!