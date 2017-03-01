Футбол – это жизнь

Интервью с легендой Тираспольского ФК «Шериф», бывшим его защитником и многолетним капитаном, а ныне генеральным директором клуба Важей Тархнишвили.

– Началась вторая часть чемпионата Молдовы. Какую задачу ставили перед командой в первой игре со «Сперанцей» и довольны ли игрой своих футболистов?

– Задача была одна: играть на победу. Впрочем, ее ставим перед любой игрой, независимо от команды. В верхней части таблицы клубы выстроились плотно, по итогам половины турнира мы занимали вторую строчку, проигрывая лидеру «Милсами», у которого была одна игра в запасе, 5 очков. Конечно, такое положение не могло нас устраивать. Учитывали также тот факт, что «Сперанца» – команда с амбициями, в 2015 году мы ей неожиданно проиграли. Ее маленькое по размерам поле с синтетическим покрытием довлело и на этот раз. Все это команда знала, поэтому тактику игры избрали в быстрый пас и плотный прессинг по всему полю. Уже на третьей минуте после идеальной подачи мяча Рикардиньо на воспитанника академии футбола молодого Оанчу последний забивает первый гол. И второй гол был результатом стремительной и коллективной игры команды. Его под конец первого тайма забил Брезовец, тем самым еще прочнее закрепившийся в числе лучших бомбардиров. Второй тайм также прошел под нашу диктовку, но, к сожалению, безрезультативно. Игрой ребят доволен – они выполнили установку. Но выделять особо кого-либо не стану – все старались. Первая победа после паузы в чемпионате, конечно, придает силы и вселяет надежду на последующие игры, которые мы должны только выигрывать. И не иначе. Каждая игра для нас как финал.

– Ваши неудобные соперники и вырос ли уровень мастерства игроков в других клубах национального чемпионата?

– Сказать однозначно, кто из соперников из национальной лиги является для нас крепким орешком, не решаюсь. Что бы ни говорили, но футбол в Молдове не стоит на месте. Сегодня в лидерах идут пять команд, но середнячки и аутсайдеры могут дать бой фаворитам в любой момент. К примеру, на матчи с нами настраиваются так, будто это их последняя игра, от которой зависит судьба команды. Сегодня играем с «Петрокубом», не забыв, как в октябре прошлого года Хынчешты не хотели нам уступать, и мы разошлись с миром. Также потеряли очки с тем же «Петрокубом» «Дачия» и «Заря», а «Зимбру» с трудом сыграла вничью с аутсайдером «Унгены».

В последнее время у нас трудно складываются матчи с «Дачией», особенно в прошлом году. Три пропущенных гола от нее – такого «Шериф» в своей истории не помнит. И «Милсами», и «Заря» для нас неудобные соперники. ФК «Зимбру» несколько сдал позиции, но, думаю, в этой части чемпионата он будет другим – себя еще покажет, и играть с ним будет нелегко. Что касается мастерства футболистов, скажу: в каждой команде появляются новые дарования. И очень хорошо, что талантливых ребят из числа местных становится больше.

– Как подготовился «Шериф» к играм чемпионата во время проведения зимних сборов?

– Отпуск после завершения первой половины чемпионата был краткосрочным. 1 февраля мы уже были в Турции, в Белеке, где проводился учебно-тренировочный сбор. Подготовка футболистов к будущим играм чемпионата велась по всем направлениям: много внимания уделялось физическим и тактическим упражнениям, наигрыванию состава в разных вариантах с учетом нового пополнения. Интенсивные тренировки, большие нагрузки позволили команде достойно выступить в запланированных контрольных играх. Состоялись матчи с командами, уровень игры которых высоко оценивается футбольными специалистами. Это российские команды из премьер-лиги «Крылья Советов» (Самара), «Амкар» (Пермь) и «Зброевка» из Брно. Если в двух играх с россиянами победили, показав интересный и содержательный футбол, то в последнем матче с чехами нас ожидал досадный проигрыш 0:1. Поражение считаем незаслуженным, так как выглядели не хуже противника, а местами даже лучше. Тем не менее, из проигранной игры вынесли соответствующие выводы. Я, кстати, перед игрой сказал тренеру, что если проиграем, ничего страшного в этом не увижу – только на пользу будет. По приезде домой продолжили сбор на родном стадионе, уделяя больше внимание сыгранности команды во всех линиях.

– Какие произошли изменения в составе команды и Ваши надежды на игру новичков?

– По нашему мнению, в команду пришли опытные, достаточно хорошо проявившие себя в других авторитетных клубах игроки. Это бельгийский нападающий Зиги Бадибанга, бразильский защитник Джонатан, полузащитник Ибрагим Коне из «Саксана», из «Зимбру» клуб пополнили защитники Ион Жардан и Артур Крэчун, из своей академии футбола взяли (я уже говорил выше) Евгения Оанчу. Довольны возвращением защитника Матео Сушича. Это высококлассный футболист и он принесет пользу команде. Однако селекционная работа в клубе на этом не останавливается, тренерский состав внимательно следит за нашими футболистами из «Шерифа-2», а также за доморощенными воспитанниками академии. Между прочим, на игру со «Сперанцей» в запасе были именно они, а Миша Каймаков из второго состава даже вышел на поле. Надеюсь, новое пополнение оправдает наши надежды. Тренировочный сбор и контрольные игры показали, что новобранцы горят желанием доказать, что приглашение их в «Шериф» оправданно, своим мастерством они только приумножат его добрую славу.

– Вы в «Шерифе» 18 лет. Сначала как игрок и капитан команды, потом как руководитель клуба. Рядом с Вами на поле и в жизни было немало футболистов. Назовите их имена, с кем поддерживаете отношения?

– Жизнь сложилась так, что мне довелось играть со многими настоящими мастерами. И с замечательными людьми (ошибается тот, кто видит в нас только спортсменов). Я с удовольствием назову имена некоторых из них. Одни продолжают играть. Это Саша Ерохин, он выступает за «Ростов» и сборную России, Энрике Луваннор – лучший нападающий ведущего клуба из Дубая, обладатель кубка Чемпионов Персидского залива, Александр Епуряну – нападающий турецкого клуба «Истанбул», в престижном клубе Турции выступает и Мирал Самарджич, Надсон – в «Крыльях Советов», Наиль Замалиев играет за «Нефтехимик»… Другие, как, например, Сергей Даду, Ион Тестемицану, Станислав Иванов, повесили бутсы, перешли в тренеры или заняты другой футбольной работой. Рад за Давида Муджири, он избран генеральным секретарем федерации футбола Грузии. Со всеми ими поддерживаю дружеские отношения и при любом удобном случае пытаюсь увидеться.

– Ваша любимая команда, и если бы не футбол, кем бы Вы могли стать?

– В игре я всегда хотел быть похожим на своего земляка, бывшего защитника «Динамо» (Тбилиси), капитана сборной СССР Александра Чавадзе. Я и он выступали в одном амплуа. А болею, и давно, за «Реал» (Мадрид). И за свой «Шериф» (смеется). Если бы не был футболистом, все равно бы им стал. Я, наверное, придумал бы эту игру. Футбол – это моя жизнь.

– И последний, традиционный вопрос: какие задачи поставлены перед командой в этом сезоне?

– Самые высокие. В апреле клубу исполняется 20 лет, и в честь юбилея, не скрою, хотелось бы стать чемпионами и обладателями кубка Молдовы, и еще попасть в групповой турнир Лиги Чемпионов. Все это реально. Такую задачу, и не ниже, ставит перед клубом его президент.

Я благодарю Важу Тархнишвили за интервью и желаю, чтобы задуманное сбылось. А он в свою очередь дарит вымпел клуба и календарь с фотографиями футболистов и выражает надежду, что возникшее, наконец, желание редакции говорить о команде продолжится. «Ведь мы тоже хотим и стараемся, чтобы о нас больше знали. О нас – значит о Тирасполе и Приднестровье», – заключил на прощание он.

АЛЕКСАНДР АТЛАНТ.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:

клуб «Шериф» создан в 1997 году, 14-кратный чемпион, многократный обладатель Кубка и Суперкубка Молдовы. Дважды победитель Кубка Чемпионов Содружества. К спортивным достижениям клуба стоит отнести участие в групповой стадии второго по значимости европейского трофея – Лиги Европы в сезонах 2009-10,2010-11,2013-14 гг.