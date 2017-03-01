Прошитая золотой нитью книга жизни

Пронесённый через годы, через десятилетия крепкий семейный союз – ценное и редкое явление. Создать и сохранить на протяжении долгих лет семью – и труд, и искусство, и мастерство, и, конечно, уважение и любовь друг к другу.

2 марта Михаил и Людмила Седые отметили «золотую» свадьбу – 50 лет совместной жизни. Михаил Иванович – заслуженный работник народного образования, инициатор и создатель республиканского спортивного общества «Динамо», член Тираспольского и Слободзейского ОСТК. Людмила Трофимовна – ветеран труда, член ОСТК г. Тирасполя и г. Слободзеи.

В праздничный весенний день Михаил Иванович и Людмила Трофимовна рады всем в своём доме. Они радушно встречают гостей. Татьяна Косенко и Анна Настасенко, представители партии «Обновление», членами которой являются и Седые, прибыли с важной миссией – поздравить «молодожёнов». Председатель союза защитников Слободзейского района Андрей Звягинцев также прибыл разделить радость с юбилярами. Собрав гостей за праздничным столом, глава семейства с искренней улыбкой поблагодарил всех, кто пришёл с тёплыми поздравительными словами. С большим энтузиазмом Михаил Иванович рассказывал увлекательные истории из жизни. Гости слушали, затаив дыхание. А Людмила Трофимовна – верный спутник − лишь улыбалась, ведь она эти истории знает не понаслышке.

Идя по жизненному пути рука об руку, этим замечательным людям удалось достичь не только профессиональных успехов. Они вырастили и воспитали сына и дочь, дали им хорошее образование. А те, в свою очередь, подарили родителям прекрасных внуков. Михаил Иванович и Людмила Трофимовна – счастливые бабушка и дедушка шести замечательных ребятишек.

Отвечая на вопрос «Как сохранить семью?», оба с юношеским задором говорят, что важно быть терпимыми, ценить и беречь друг друга. «Не стоит делить обязанности, всё нужно делать вместе», – советует Людмила Седая. Уважение, взаимопомощь и любовь – те три кита, на которых и базируется крепкая и дружная семья.

ВЛАДА БАЦАНОВА. с. Суклея.