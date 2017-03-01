О наболевшем без боли

Возможно, какой-нибудь более талантливый и остроумный человек написал бы увлекательную статью о том, что нужно не падать духом, когда заболел, и лучшее лекарство – это смех, но ваш автор слишком уж дотошный, поэтому никакого безудержного веселья и только сухие факты. Итак, идем в аптеку!

Автор всю дорогу вел весьма здоровый образ жизни, засыпал в положенные десять вечера, несмотря на хореографические таланты соседей сверху, безупречно выполнял зарядку по утрам, но таки попал впросак, простудившись не на шутку. Всему виной были крещенские купания, которые, может, и очищают духовное начало человека, однако после этих водных процедур мой голос стал на две октавы ниже, а температура поднялась, как цены на бензин, и я стал усиленно «питать простуду и морить лихорадку».

Наша учительница по биологии вдолбила в наши головы: не принимайте жаропонижающих, если температура ниже 37,8! Оно-то верно, но, надышавшись картофельного пара, я таки пошел в аптеку. Тут-то и встала проблема выбора. В нашем небольшом райончике оказалось целых три аптеки через дорогу друг от друга. В какую из них идти?

Наглотавшись парацетамолов и «Колдрексов» вперемешку с имбирным чаем, я быстро встал на ноги, но аптечная тема взволновала меня не на шутку. Наверное, вы замечали, что аптек у нас стало пруд пруди, и когда бы ни зашел в любую из них, то попадаешь в очередь! Стали ли современные люди больше болеть?

«Скажите спасибо нашим врачам! – возмущенно говорит посетительница аптеки Наталья Ивановна. – Они назначают нам такие списки и по таким ценам, что мы, пенсионеры, такие цены не можем себе позволить!» В этом есть доля правды. Не секрет, что некоторые врачи действительно назначают определенную фармацевтическую продукцию, рекламу которой мы видим или в аптеке, или даже прямо на столе у лекаря. Ну, это совсем некрасиво, как по мне. Как правило, это лекарства на порядок дороже. Вот назначают «Вольтарен» от болевых синдромов в суставах, а есть «Диклофенак», который в пять раз дешевле (упаси Боже меня что-то рекламировать)!

«А почему вы не доверяете врачам? Вдруг то лекарство, что подороже, более действенно», – спрашиваю я. «Да хочется-то доверять, но иной раз они такое напишут, что хоть ложись да помирай, – отвечает Наталья Ивановна. – Сколько лечились раньше обычными препаратами, и ничего, всегда помогало».

Покупателей раздражает обилие импортных аналогов отечественных лекарств, которые превышают ожидаемую цену. Кому доверять? Вопрос остается открытым…

Ваш автор зашел в три ближайшие в своем районе аптеки, дабы сравнить цены на различные препараты. Названия этих аптечных сетей известны каждому приднестровцу – «Первая помощь», «Столетник» и «Вивафарм». Если в «Вивафарме» известный с детства рыбий жир предложили за 12 рублей, а в «Столетнике» – за 14 рублей, то в «Первой помощи» – за 64 рубля фирмы «Океанол». А обычный есть? Обычный закончился. Почитав про «Океанол», я уверовал в целительные свойства этого рыбьего жира, но по карману все-таки он бьет.

Цена на эналаприл в трех перечисленных аптеках расходилась буквально в 10-20 копеек (дешевле всего предложили в «Вивафарме» на Текстильщиках – за 3.15). Та же небольшая разница в цене была и в корвалоле (в «Первой помощи» он стоил менее всего – 7.95). А «Но-шпа» дешевле всего оказалась в «Столетнике» – 30 рублей 85 копеек за 24 таблетки.

Безусловно, не стоит списывать со счетов человеческий фактор. Фармацевты могут предложить препарат более дорогой фирмы, видя в вас простака и зеваку либо солидного гражданина при деньгах. Узнавал я в аптеках за минерально-витаминный комплекс «Кальцемин» для любимой матушки. В «Вивафарме» предложили его по цене 54.85, в «Столетнике» – за 73.40, а в «Первой помощи» – за 94.90. Все фармацевты пожимают плечами: ничего не знаем, разные производители!

У кого можно поучиться уму-разуму в выборе лекарств? У наших бабушек и, конечно, молодых мам! «Да мы, в общем-то, в ближайшую к дому аптеку ходим, – рассказывает почтенная Зинаида Никифоровна. – Вот напишите, чтобы не забывали о нас, чтобы все-таки еще понижали цены, акции какие-то проводили! Вот мазь «Стим», индийская, стоила 4 рубля, а сейчас – 16 рублей!». Тут же ее соседка рассказывает несколько опасную историю, как в ближайшей аптеке продавали по акции общеупотребительные лекарства. Она купила клофелин от давления, выпила таблетку и еле дошла домой – его-то, собственно, нельзя в таких больших дозах пить! Ходят обе женщины в ближайший «Столетник», говорят, там по скидочной карте дешевле.

А вот молодая мама Маргарита отдает предпочтение другой аптеке. «Прописали витамины «Пентовит», в «Первой помощи» они 27 рублей стоили, а у другого частника – 32 рубля. В этой аптеке и бывать интереснее: на полках хорошая и недорогая декоративная косметика, средства гигиены…» У меня сложилось впечатление, что названная Маргаритой аптечная сеть нацелена на женскую аудиторию, а упомянутые другие – на более возрастную.

Лучше всего не болеть вообще, но все мы понимаем, что без лекарств никто не обойдется. Даже маленьких детей пугают какой-нибудь злобной «тетей Мариной с пятого этажа с уколом», которая вовсе не злобная, а просто медсестра, умеющая делать малышам уколы. А вот чего хотят люди, так это большего доверия – и к врачам, и, в первую очередь, к фармацевтам. В силах наших аптек в пику разрекламированным лекарственным препаратам позаботиться о здоровье тех, с кем случился недуг, независимо от цены на пресловутые заморские таблетки, которые «лучше».

НИКИТА МИЛОСЛАВСКИЙ.