Советы доктора

27 февраля у православных верующих начался Великий пост – самый долгий из многодневных постов, установленных церковью. Продлится он до 15 апреля.

Чтобы не ввести организм в состояние стресса и, самое главное, не навредить здоровью, в этот период следуем практическим советам врачей. Во-первых, очень важно соблюдать режим питания: полноценный завтрак, обед, полдник, ужин и небольшое «подкрепление» перед сном. По утрам вы должны обязательно съедать три блюда (например, каша, салат и чай), четыре блюда в обед, на ужин – два блюда, а перед сном пить сок. В каждый прием пищи должны быть включены сложные углеводы: различные крупы, бобовые, в том числе кукуруза, а также картофель.

Рекомендуется разнообразить свой рацион всевозможными фруктами. Они должны быть распределены в течение всего дня, тогда концентрация глюкозы в крови будет поддерживаться на достаточном уровне. Кроме свежих, употребляйте также и замороженные фрукты. Из них можно приготовить желе, морс, компот или кисель. Ешьте сушеные фрукты или сухофрукты – изюм, курагу, чернослив и т.д. Чтобы рацион был насыщен полезными жирами, необходимо употреблять в пищу орехи и семечки.

Врачи советуют в период поста отказаться от крепкого чая и кофе, чтобы избежать перегрузки нервной системы. Классические чаи лучше заменить травяными настоями или отварами. И не стоит забывать о воде: утолять жажду лучше обычной чистой водой. Для активизации пищеварения между приемами пищи полезно пить воду с добавлением лимонного сока (1 ч. л. на стакан воды).

Чтобы во время поста не заболеть простудными заболеваниями, включите в свой рацион питания продукты, которые содержат фитонциды и обладают иммуноукрепляющими свойствами: чеснок, острый перец и лимон, при условии, что вы не страдаете заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Не забывайте и о витаминах. Самые «дефицитные» в это время витамины – А, В, D. Ценным природным источником витаминов в период поста может стать пророщенное зерно.

Помните, что пост рекомендован далеко не всем. В этом списке дети, беременные женщины, пожилые люди, а также те, кто и без того чувствует в последнее время недомогание.