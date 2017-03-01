Рецепты, проверенные годами

Сегодня заместитель директора техникума коммерции Марина Агаки подобрала нам постные блюда: витаминный салат из кислой капусты, лапша с обжаренной цветной капустой на гарнир и в завершение трапезы – суп из чернослива.

САЛАТЪ ИЗЪ КИСЛОЙ ШИНКОВАННОЙ КАПУСТЫ. Взять 400 граммов кислой шинкованной капусты, добавить сахар (0,5 чайной ложки), столовую ложку оливкового масла, хорошо перемешать.

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА САЛАТОМЪ. Разделите вилок цветной капусты на соцветия, зеленые листья не выбрасывайте. Отварите листья и капусту в подсоленной воде, но не переварите, соцветия должны слегка хрустеть. Слейте воду и нарежьте листья небольшими полосками. Обжарьте соцветия в панировочных сухарях на подсолнечном масле. Сложите соцветья капусты и листья в салатник, полейте салатной заправкой (соль, сахар, растительное масло, уксус, горчица, черный перец). Это блюдо можно подавать как горячим, так и холодным.

ЛАПША. Замесить крутое постное тесто (1 стакан воды, 3 ст. л. подсолнечного масла, соль, муки, сколько возьмет). Раскатать и нарезать в виде шинкованной капусты. Лапша должна слегка подсохнуть. Варить её можно в подсоленной воде, овощном отваре или в грибном бульоне.

СУПЪ ИЗЪ ЧЕРНОСЛИВА. Порция на 4 человека: взять 200 граммов чернослива (без косточек), варить его до мягкости в небольшом количестве воды. Отдельно сварить 8 сушеных грибов. Чернослив протереть через дуршлаг или измельчить ножом, грибы мелко нарезать, добавить всё в грибной отвар, дать ему закипеть, затем всыпать пол-ложки муки. Подавать на стол, слегка подсластив.

Приятного аппетита! Готовьте с удовольствием!