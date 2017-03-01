Село в составе города

В нашу редакцию продолжают поступать обращения жителей с просьбой рассказать о приднестровских сёлах. Мы с удовольствием продолжаем публиковать заметки о наших родных местах. В этом номере читайте про Гиску, что близ Бендер.

Село Гиска… Его название в переводе с молдавского означает «гусь» (считается, что на территории села когда-то пасли много гусей).

Село является частью города, северо-восточная его часть прилегает к микрорайону Ленинский, а начало главной улицы (улица Ленина) является продолжением самой длинной улицы Бендер Коммунистической.

Точных данных об основании села нет, но многие отмечают, что предместье Бендер с названием Гиска появилось сразу после образования самого города в 1408 году. Храмовый праздник гисковчане отмечают в конце сентября, после возведения церкви Рождества Божьей Матери. В этом году сельская церковь отметит своё 155-летие.

Первыми жителями Гиски были переселенцы из России и Украины, в основном старообрядцы и казаки из-за Дона и Днепра. Сейчас село разрослось, и живут в нём люди разных национальностей – украинцы, русские, молдаване, болгары, гагаузы, немцы, венгры, евреи, армяне, азербайджанцы… – всего 4727 человек.

В селе есть детский сад, школа, поликлиника, магазины и кафе. Одной из основных примечательностей Гиски является аграрно-экономический колледж, который готовит бухгалтеров, экономистов, финансистов, налоговиков, техников-программистов.

Жители Гиски гордятся своими земляками, внёсшими большой вклад в развитие села. Среди них Герой Социалистического Труда Леонид Овчинников, бывший директор совхоза-лицея-колледжа и первый министр сельского хозяйства и продовольствия ПМР Николай Митиш.