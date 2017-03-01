«Мы говорим по-русски!» – под таким названием проходит международный конкурс, в котором представительство Россотрудничества в Молдове приглашает принять участие иностранных и российских студентов, школьников, обучающихся как в России, так и за рубежом, студентов из стран СНГ, учителей и преподавателей русского языка и литературы, представители диаспор. Конкурс проводится в рамках II Международного фестиваля «Мы говорим по-русски!» региональным центром тестирования граждан зарубежных стран института непрерывного образования Башкирского госуниверситета. Конкурс «Мы говорим по-русски!» проводится в два тура. Предлагается несколько номинаций. Прислать заявку на участие в конкурсе необходимо до 15 марта 2017 г. на e-mail: center.rfl@gmail.com – по первому туру. На этот же адрес до 1 апреля нужно прислать в электронном виде конкурсную работу. По второму туру отбор работ в номинации «Творческий конкурс» проведут в Башкирском госуниверситете 10 апреля 2017 года в 10.00. Победителей определят в каждой категории участников и в каждой номинации, им будут вручены дипломы и призы. Лучшие письменные работы опубликуют. Подробности – на сайте Российского центра науки и культуры в Кишинёве.