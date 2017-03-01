Назначены заместители Председателя Правительства

Президент Вадим Красносельский подписал указы о назначении вице-премьеров. Заместителем Председателя Правительства по вопросам стратегического развития и реформ стал Алексей Цуркан, а руководителем аппарата Правительства и зампредом по вопросам правового регулирования и взаимодействия с органами государственной власти – Станислав Касап.

Как сообщает пресс-служба Правительства, Алексей Цуркан, вступая в должность, поблагодарил за оказанное доверие и пообещал сделать всё возможное, чтобы курс на стратегические преобразования был успешным. «Все наши решения должны быть просчитанными и обоснованными, а конечная цель их внедрения – благо граждан республики», – добавил вице-премьер по вопросам стратегического развития и реформ.

По словам главы Правительства Александра Мартынова, Приднестровью необходимы повышение бюджетной дисциплины, оптимизация налоговой нагрузки, улучшение инвестиционного климата. Нужно проанализировать и нынешнюю роль государства в экономике. Сегодня есть случаи, когда, например, предприниматели сталкиваются с избыточными административными издержками.

«Всё это тормозит экономическое развитие и повышение уровня благосостояния в нашей республике», – отметил премьер.

При этом, по его словам, приднестровцы должны понимать, зачем проходит та или иная реформа, насколько она прозрачна и какой от неё будет эффект. «Любой шаг, связанный с преобразованиями, надо соизмерять с тем, как это скажется на уровне жизни людей», – подчеркнул Александр Мартынов.

Представляя аппарату Правительства кандидатуру Станислава Касапа, премьер отметил, что сегодня нужно уделить особое внимание исполнительской дисциплине в Правительстве.

«Есть факты неисполнения не только поручений Председателя Правительства и заместителей, но постановлений и распоряжений Правительства. Исполнительская дисциплина является фундаментом в нашей работе. Подрывать работу Правительства изнутри не позволено никому. Это рушит всю деятельность исполнительных органов власти. Особенно в таких тяжелых условиях, в каких сейчас находится республика», – заключил Александр Мартынов.

СЕРГЕЙ ГРИШИН.